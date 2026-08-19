Півзахисник Баварії Мюнхен Джамал Мусіала вдруге за чотири дні втратив свідомість під час матчу.

Напередодні 23-річний футболіст знепритомнів у матчі проти Гайденгайма після виходу на заміну.

Мусіала втратив свідомість під час матчу

Мусіала розпочав матч на лаві запасних, вийшовши на заміну на 61-й хвилині. Невдовзі німець впав на газон, через що на полі відразу з’явилася бригада медиків.

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Футболіст прийшов до тями та зумів самостійно залишити поле, але Баварії довелося провести ще одну заміну.

Bayern Munich winger Jamal Musiala has revealed he is suffering from “treatable absence seizures” after he collapsed on the pitch for the second time in four days pic.twitter.com/KEoxlSJGTv — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 19, 2026

Після вінгер зізнався, що проходить лікування від “неврологічного розладу”.

– Мені діагностували тимчасові, короткочасні, але легко виліковні абсансні напади, які спричинені неврологічною дисфункцією. Це може призводити до нещодавніх епізодів, таких як у матчі проти Лейпцига чи тепер Гайденхайма. Я знаю, що на перший погляд це лякає, але для мене це наразі просто частина повсякденного життя, — пояснив він.

Мусіала додав, що отримує “чудове”медичне лікування та налаштований дуже оптимістично”.

– Баварія, моя родина та друзі завжди поруч зі мною та підтримують мене на цьому шляху, – додав Джамал.

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Для Баварії матч проти Гайденгайма завершився перемогою з рахунком 4:2.

До цього Мусіала знепритомнів у суботу в товариському матчі проти Лейпцига у Мюнхені, який завершився перемогою Баварії 3:1.

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