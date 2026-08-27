Європейські країни мають намір відмовитися від погрози бойкотувати змагання ФІФА, але обговорюють інші форми протесту проти керівництва Джанні Інфантіно.

Про це пише видання Sky News, посилаючись на джерела.

У Європі відмовляться від наміру бойкоту турнірів ФІФА

Наступного тижня збірна Англії зіграє на чемпіонаті світу серед жінок до 20 років. Це буде перший турнір ФІФА після скандалу довкола Джанні Інфантіно, коли він спробував продати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам.

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Минулого місяця УЄФА оголосила про плани бойкоту, щоб змусити його відмовитися від цієї схеми. Інфантіно у підсумку пішов на поступки.

УЄФА вирішив, що відмови Інфантіно від приватизації чемпіонату світу недостатньо, заявивши, що умовою для поновлення участі європейських команд у змаганнях ФІФА будуть “гарантії, що подібні спроби спотворити гру таким чином більше ніколи не повторяться”.

Як стало відомо Sky News, УЄФА отримала відповідні гарантії, які будуть обговорені на засіданнях, що відбудуться в четвер у Монако.

Отже, загроза бойкоту чемпіонату світу серед гравців віком до 20 років у Польщі наразі знята.

Представник ФІФА заявив, що організація “твердо вірить, що футбол має силу об’єднувати навіть у складних обставинах, і з нетерпінням чекає на всі команди та гравців у Польщі”.

Наступним змаганням серед національних збірних, яке організовує ФІФА, є чемпіонат світу серед жінок, але він розпочнеться в червні 2027 року після виборів президента цієї міжнародної організації, що відбудуться в березні.

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