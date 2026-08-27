Нідерландський Аякс досяг повної домовленості з іспанською Жироною та вінгером збірної України Віктором Циганковим щодо трансферу.

Про це повідомляє пресслужба клубу Аякс.

Віктор Циганков перейшов до Аяксу: що відомо

28-річний український футболіст Віктор Циганков успішно підписав у Амстердамі контракт, який розрахований на три роки — до 30 червня 2029 року.

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Спортивний директор амстердамського клубу Аякс Жорді Кройфф високо оцінив підписання українця та наголосив на його важливості для командних планів.

— Ми раді, що Віктор підписав з нами контракт. З його приходом ми додали досвідченого гравця, який одразу ж посилить склад. Він також знайомий зі стилем гри, який ми хочемо впровадити. Ми працюємо над тим, щоб він був доступний для вибору якомога швидше, — наголосив Жорді Кройфф.

Нагадаємо, що Віктор Циганков є вихованцем академії київського Динамо, у складі якого провів понад 200 поєдинків.

На початку 2023 року вінгер перебрався до Жирони, де став одним із лідерів команди, відігравши за іспанський клуб понад 100 офіційних матчів.

Також в активі футболіста 67 поєдинків у складі національної збірної України.

Чутки про можливий перехід Циганкова з Жирони до Аякса почали ширитися нещодавно. За інформацією наближених джерел, трансфер міг обійтися Аяксу у близько €5 млн, з яких €4 млн – це гарантована сума, а ще €1 млн – можливі бонуси.

Раніше Циганков відмовився виходити на заміну у матчі Жирони проти Леганеса. Головний тренер Жирони Кіке Альварес заявив, що Циганков влаштував саботаж.

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