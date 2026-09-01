Український футболіст Михайло Мудрик стане гравцем лондонського Тоттенгема.

Про це повідомив авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Мудрик стане гравцем Тоттенгема

Як повідомив Романо, Мудрик стане гравцем шпор на умовах платної оренди. Також в угоді буде опція викупу контракту гравця, але вона не буде обов’язковою.

Зараз дивляться

Також він повідомив, що клуби досягли домовленості щодо опції викупу, яка становитиме 75 млн фунтів стерлінгів (понад €87 млн).

Лондонський Тоттенгем зараз очолює Роберто Де Дзербі, з яким Мудрик працював у донецькому Шахтарі. Саме під керівництвом італійського фахівця Мудрик пробився до основи гірників.

Нагадаємо, 31 липня, Челсі та Футбольна асоціація Англії повідомили про закриття справи Мудрика після того, як було досягнуто спільне рішення між Футбольною асоціацією та Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

Після скасування дискваліфікації Мудрик прилетів до Гонконгу, де Челсі готувався до нового сезону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.