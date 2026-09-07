Украинский футболист Михаил Мудрик прокомментировал свой дебют за лондонский Тоттенхэм Хотспур.

Это произошло в матче третьего тура английской Премьер-лиги против клуба Ноттингем Форест.

Мудрик о дебюте за Тоттенхэм

25-летний украинский вингер начал матч против Ноттингема на скамейке запасных и вышел на поле на 74-й минуте, заменив Матиса Теля.

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За время, проведённое на поле, Михаил выполнил одну точную передачу из двух и заработал опасный штрафной удар в конце встречи.

– Нет лучше чувства, чем возвращение на поле. Первые минуты в новых цветах. Спасибо за поддержку. Дальше – больше, – написал Мудрик на своей странице в Instagram.

Для Мудрика это был первый официальный матч с ноября 2024 года, когда его отстранили после проваленного допинг-теста.

Мудрик перешел в Тоттенхэм на правах аренды из другого лондонского клуба – Челси. Соглашение рассчитано на сезон 2026/27 и предусматривает опцию выкупа контракта, хотя она не является обязательной.

Напомним, 31 июля Футбольная ассоциация Англии и WADA отменили дисквалификацию Михаила Мудрика.

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