Український футболіст Михайло Мудрик прокоментував свій дебют за лондонський Тоттенгем Готспур.

Це сталося у матчі третього туру англійської Прем’єр-ліги проти клубу Ноттінгем Форест.

Мудрик про дебют за Тоттенгем

25-річний український вінгер розпочав матч проти Ноттінгема на лаві запасних та вийшов на поле на 74-й хвилині, замінивши Матіса Теля.

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За час проведений на полі Михайло виконав одну точну передачу з двох і заробив небезпечний штрафний удар наприкінці зустрічі.

– Немає кращого відчуття, ніж повернення на поле. Перші хвилини в нових кольорах. Дякую за підтримку. Далі – більше, – написав Мудрик на своїй сторінці в Instagram.

Для Мудрика це був перший офіційний матч із листопада 2024 року, коли його відсторонили після проваленого допінг-тесту.

Мудрик перейшов у Тоттенгем на правах оренди з іншого лондонського клубу Челсі. Угода розрахована на сезон-2026/27 та має опцію викупу контракту, хоча не є обов’язковою.

Нагадаємо, 31 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію Михайла Мудрика.

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