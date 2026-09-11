Бывшего нападающего Барселоны и Челси Самуэля Это’о обвинили в присвоении почти 500 000 фунтов стерлингов, которые Россия выплатила Камеруну за проведение товарищеского матча.

Об этом пишет британская газета The Times.

Это’о подозревают в присвоении денег

45-летнюю легенду камерунского футбола Это’о называют одним из самых преданных сторонников Джанни Инфантино, который уже несколько месяцев находится под давлением после сомнительной идеи продать доли чемпионата мира частным инвесторам.

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Сам Это’о недавно публично поддержал скандальный проект FIFA Forward Enterprise Инфантино.

Однако новый скандал вызван обвинениями в адрес Это’о.

Устраненные самим экс-футболистом члены Федерации футбола Камеруна, которую с 2021 года возглавляет Это’о, утверждают, что перечисленные россиянами деньги исчезли бесследно и не фигурируют ни на официальных счетах, ни в документах.

Они утверждают, что деньги были перечислены на личный счет Это’о в банке Qatar National Bank в Дохе после товарищеского матча между сборной Камеруна и россиянами в октябре 2023 года.

Россия оплатила товарищеский матч двумя переводами – на суммы €455 056 и €112 514.

Жалоба на действия Это’о была направлена в Комитет по этике ФИФА более года назад, но ответа так и не поступило. Бывший член Исполкома Федерации футбола Камеруна Гибе Гатама считает, что ФИФА поддерживает Это’о, поэтому не будет расследовать его действия.

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