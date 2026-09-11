Колишнього нападника Барселони та Челсі Самуеля Ето’о звинуватили у привласненні майже 500 000 фунтів стерлінгів, які Росія сплатила Камеру за проведення товариського матчу.

Про це пише британська газета The Times.

Ето’о підозрюють у привласненні грошей

45-річну легенду камерунського футболу Ето’о називають одним із найвідданіших прихильників Джанні Інфантіно, який вже кілька місяців перебуває під тиском після сумнівної ідеї продати частки чемпіонату світу приватним інвесторам.

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Сам Ето’о нещодавно публічно підтримав скандальний проєкт FIFA Forward Enterprise Інфантіно.

Однак новий скандал спричинений звинуваченнями на адресу Ето’о.

Усунені самим ексфутболістом члени Федерації футболу Камеруну, яку з 2021 року очолює Ето’о, стверджують, що переказані росіянами гроші зникли безслідно і не фігурують на офіційних рахунках чи в документах.

Вони стверджують, що гроші були перераховані на особистий рахунок Ето’о у банку Qatar National Bank у Досі після товариського матчу між збірною Камеруну та росіянами в жовтні 2023 року.

Росія заплатили за товариський матч двома переказами – на суми €455 056 та €112 514.

Скаргу на дії Ето’о направили до Комітету з етики ФІФА понад рік тому, але відповіді так і не надійшло. Колишній член Виконкому Федерації футболу Камеруну Гібе Гатама вважає, що ФІФА підтримує Ето’о, тому не розслідуватиме його дії.

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