25 вересня збірна України розпочне новий сезон Ліги націй матчем проти Угорщини. Поєдинок відбудеться у Будапешті, а для Андреа Мальдери це буде перший матч на чолі національної команди. Напередодні зустрічі букмекери вже визначилися зі своїми оцінками.

Факти ICTV дізнавалися прогноз букмекерів на матч Угорщина – Україна та чого очікувати від майбутньої зустрічі.

Угорщина – Україна: коли відбудеться матч

Матч першого туру Ліги націй Угорщина – Україна відбудеться 25 вересня у Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена. Початок гри о 21:45 за київським часом.

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Для української збірної це буде перший поєдинок під керівництвом Андреа Мальдери. Італійський фахівець отримав команду в непростій ситуації, адже до вересневих матчів вона підійшла далеко не в оптимальному складі.

Матч Угорщина – Україна: хто фаворит

За котируваннями букмекерів, господарі поля мають перевагу. На такий вибір букмекерів впливає не лише те, що це домашній матч угорців, а й ситуація зі складом української збірної. Команда підходить до старту турніру з кількома серйозними кадровими втратами.

Головна проблема української команди перед стартом Ліги націй — кадрові втрати. Через травми або проблеми зі здоров’ям збірній не допоможуть одразу кілька відомих футболістів.

Серед них Михайло Мудрик, Артем Довбик, Олександр Зінченко та Юхим Конопля. Напередодні збору через травму також вибув Артем Степанов. Не приєднався до команди й Єгор Ярмолюк.

Проблемою є ситуація з нападом. Довбик мав бути одним із варіантів для атаки, однак через пошкодження не зможе зіграти. Степанов також вибув уже напередодні міжнародної паузи.

Є проблеми й з ігровою практикою окремих футболістів. Частина гравців збірної на початку сезону пропускала матчі або не мала стабільного місця у своїх клубах.

Угорщина таких кадрових проблем перед домашньою грою не має. Крім того, команда Марко Россі гратиме перед власними вболівальниками.

Тому на фоні цих обставин матч Угорщина – Україна букмекери оцінюють із перевагою господарів поля.

Угорщина – Україна: прогноз букмекерів

Угорщина – Україна, коефіцієнти:

перемога Угорщини — 2,25;

нічия — 3,25;

перемога України — 3,25.

Отже, найнижчий коефіцієнт встановлено саме на перемогу угорської збірної.

Історія матчів Угорщини та України

Збірні Угорщини та України зустрічалися лише двічі. Обидва матчі були товариськими та відбулися ще на початку історії української національної команди.

Першу зустріч команди провели у 1992 році в Ужгороді. Україна поступилася з рахунком 1:3. Через два роки збірні зіграли ще один контрольний матч, і того разу угорці перемогли 2:1. В офіційних турнірах Україна та Угорщина раніше не зустрічалися.

Тепер команди зіграють уже в рамках Ліги націй. Після першого матчу в Будапешті українці 28 вересня проведуть виїзну зустріч із Грузією. 2 жовтня національна команда зіграє вдома з Північною Ірландією, а 5 жовтня вдруге зустрінеться з Угорщиною.

Матч Угорщина – Україна розпочнеться 25 вересня о 21:45 за київським часом.

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