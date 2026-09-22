Наближається старт нового сезону Ліги націй, у якому збірна України розпочне боротьбу у групі B2. Першим суперником української команди стане збірна Угорщини. Для підопічних Андреа Мальдери це буде перший матч у новому розіграші турніру.

Напередодні поєдинку українська команда зіткнулася з кадровими втратами. Через травми тренерському штабу довелося вносити зміни до складу та додатково викликати кількох футболістів.

Факти ICTV розповідають, коли матч Угорщина – Україна, де його можна буде переглянути та хто з гравців не допоможе збірній у стартовому турі.

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Коли Україна зіграє з Угорщиною

Збірні Угорщини та України зустрінуться у першому турі групи B2 Ліги націй. Поєдинок відбудеться у Будапешті.

Матч розпочнеться 25 вересня о 21:45 за київським часом.

Україна виступатиме в одній групі з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Тож саме зустріч з угорцями відкриє для української збірної програму виступів у новому турнірі.

Угорщина – Україна: де дивитися матч

Трансляцію поєдинку покаже медіасервіс MEGOGO. Перегляд буде доступний на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK та Спорт, а також на телеканалах MEGOGO Футбол. Окремо матч можна буде переглянути за передплатою Оптимальна.

Для глядачів, які користуються Т2 та кабельними мережами, трансляція збірної України буде доступна безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ.

Перед початком матчу Угорщина – Україна, трансляція якого пройде у п’ятницю, працюватиме аналітична студія. Її старт запланований на 20:30.

Угорщина – Україна: що відомо про кадрові проблеми збірної

Перед стартом Ліги націй українська команда втратила кількох футболістів через травми. У матчі проти Угорщини не зіграють Олександр Андрієвський, Артем Довбик та Артем Степанов.

Через ці втрати тренерський штаб довикликав до збірної Олександра Піхальонка, Ігоря Краснопіра та Владислава Велетня.

Таким чином, перед першим туром склад української команди зазнав вимушених змін. Остаточний вибір футболістів, які вийдуть на поле з перших хвилин, визначатиме тренерський штаб.

Угорщина – Україна: де будуть грати

Гра пройде на Пушкаш Арені у Будапешті. Стадіон вміщує 67 215 глядачів. Саме на цій арені збірна України розпочне свій виступ у Лізі націй 2026/27.

Отже, вболівальники зможуть стежити за першим матчем української команди у новому розіграші турніру на MEGOGO, а для глядачів Т2 та кабельних мереж трансляція буде доступна безкоштовно на MEGOGO СПОРТ.

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