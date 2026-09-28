Збірна України зіграла внічию з Грузією у другому турі Ліги націй УЄФА сезону-2026/27. Виїзний матч у понеділок, 28 вересня, завершився без забитих м’ячів – 0:0.

Україна та Грузія зіграли внічию в Лізі націй

Перші хвилини зустрічі пройшли за переваги Грузії у володінні м’ячем. Уже на 3-й хвилині Отар Кітеїшвілі пробив із меж штрафного майданчика, проте Анатолій Трубін без проблем впорався з ударом.

На 10-й хвилині матч довелося ненадовго зупинити через травму Олександра Піхальонка. Через сім хвилин Владислав Ванат отримав жовту картку за фол.

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Найгостріший епізод першого тайму стався на 21-й хвилині. Гіоргі Чакветадзе завдав удару в напрямку правої стійки, але Трубін здійснив чудовий сейв і не дозволив господарям відкрити рахунок.

Україна відповіла наприкінці першої половини зустрічі. На 45+2-й хвилині Олександр Зубков пробив низом із середньої дистанції, але Гіоргі Мамардашвілі був готовий до удару та впевнено відбив м’яч.

Після трьох компенсованих хвилин команди вирушили на перерву за рахунку 0:0.

Після відновлення гри збірні продовжили обмінюватися атаками, але до великої кількості небезпечних моментів справа не доходила. На 65-й хвилині у складі України Микола Шапаренко замінив Максима Хланя.

Грузія провела подвійну заміну: Гіоргі Квернадзе та Анзор Меквабішвілі вийшли на поле замість Жоржа Мікаутадзе та Отара Кітеїшвілі.

На 73-й хвилині Гіоргі Чакветадзе залишив поле, поступившись місцем Зуріко Давіташвілі. Через дві хвилини жовту картку отримав Валерій Бондар.

На 79-й хвилині Віктор Циганков вийшов замість Олександра Зубкова.

До фінального свистка рахунок не змінився. Грузія та Україна зіграли внічию 0:0.

Ліга націй УЄФА. Груповий етап. Ліга B. Група 2. 2-й тур

Грузія – Україна – 0:0

Попередження: Гоглічідзе, 54, Меквабішвілі, 81 — Ванат, 17, Сікан, 46, Бондар, 75.

У першому турі Ліги націй синьо-жовті мінімально перемогли Угорщину – 1:0. Переможний гол забив Данило Сікан.

Грузія у стартовому матчі поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1, пропустивши на останніх хвилинах. За рахунку 0:0 Хвіча Кварацхелія не реалізував пенальті.

Наступний матч збірна України проведе проти Північної Ірландії 2 жовтня. Початок зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

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