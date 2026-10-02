Сборная Украины по футболу после двух стартовых туров в дивизионе B Лиги наций делит первое место в своей группе с Северной Ирландией, имея одинаковое количество очков и забитых голов.

Согласно данным аналитического портала Football Ranking, сине-желтые считаются одними из главных претендентов на повышение в классе.

Шансы Украины выйти в элиту Лиги наций

Сборная Украины набрала четыре очка в двух стартовых матчах Лиги наций против Венгрии, над которой одержала победу со счетом 1:0, и против Грузии, сыграв вничью 0:0.

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Соперник сине-желтых в третьем туре – сборная Северной Ирландии – также набрала 4 очка. Команда обыграла Грузию 1:0 и сыграла вничью с венграми 0:0.

После двух туров суперкомпьютер оценивает вероятность выхода Украины в дивизион A в 78.3%. Это четвертый показатель среди всех команд дивизиона B.

League B — Promotion to League A: Switzerland — 95%

Austria — 90%

Sweden — 84%

Ukraine — 78%

Scotland — 39%

Kosovo — 34%

Northern Ireland — 34%

Bosnia and Herzegovina — 33%

Republic of Ireland — 31%

Hungary — 24%

Poland — 21%

Slovenia — 18% pic.twitter.com/g0aUNIE1II — Football Rankings (@FootRankings) September 29, 2026

По оценке Football Ranking, наилучшие шансы на повышение в классе имеет Швейцария. Ее вероятность перехода в дивизион А оценивается в 94.5%. Далее в рейтинге идут Австрия (89.8%) и Швеция (83.6%).

Северная Ирландия заняла седьмую позицию в прогнозе. Вероятность повышения в классе у венгров оценивается в 24.2%, а у грузин — в 9.8%.

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