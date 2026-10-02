Суперкомпьютер оценил шансы Украины на выход в элиту Лиги наций
- После двух туров Украина и Северная Ирландия набрали по четыре очка и делят первое место в своей группе Лиги наций.
- Наибольшие шансы на продвижение имеет Швейцария – 94.5% . Далее следуют Австрия с 89.8% и Швеция с 83.6%.
Сборная Украины по футболу после двух стартовых туров в дивизионе B Лиги наций делит первое место в своей группе с Северной Ирландией, имея одинаковое количество очков и забитых голов.
Согласно данным аналитического портала Football Ranking, сине-желтые считаются одними из главных претендентов на повышение в классе.
Шансы Украины выйти в элиту Лиги наций
Сборная Украины набрала четыре очка в двух стартовых матчах Лиги наций против Венгрии, над которой одержала победу со счетом 1:0, и против Грузии, сыграв вничью 0:0.
Соперник сине-желтых в третьем туре – сборная Северной Ирландии – также набрала 4 очка. Команда обыграла Грузию 1:0 и сыграла вничью с венграми 0:0.
После двух туров суперкомпьютер оценивает вероятность выхода Украины в дивизион A в 78.3%. Это четвертый показатель среди всех команд дивизиона B.
League B — Promotion to League A:
Switzerland — 95%
Austria — 90%
Sweden — 84%
Ukraine — 78%
Scotland — 39%
Kosovo — 34%
Northern Ireland — 34%
Bosnia and Herzegovina — 33%
Republic of Ireland — 31%
Hungary — 24%
Poland — 21%
Slovenia — 18% pic.twitter.com/g0aUNIE1II
— Football Rankings (@FootRankings) September 29, 2026
По оценке Football Ranking, наилучшие шансы на повышение в классе имеет Швейцария. Ее вероятность перехода в дивизион А оценивается в 94.5%. Далее в рейтинге идут Австрия (89.8%) и Швеция (83.6%).
Северная Ирландия заняла седьмую позицию в прогнозе. Вероятность повышения в классе у венгров оценивается в 24.2%, а у грузин — в 9.8%.