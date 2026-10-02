Сборная Украины по футболу после двух стартовых туров в дивизионе B Лиги наций делит первое место в своей группе с Северной Ирландией, имея одинаковое количество очков и забитых голов.

Согласно данным аналитического портала Football Ranking, сине-желтые считаются одними из главных претендентов на повышение в классе.

Шансы Украины выйти в элиту Лиги наций

Сборная Украины набрала четыре очка в двух стартовых матчах Лиги наций против Венгрии, над которой одержала победу со счетом 1:0, и против Грузии, сыграв вничью 0:0.

Сейчас смотрят

Соперник сине-желтых в третьем туре – сборная Северной Ирландии – также набрала 4 очка. Команда обыграла Грузию 1:0 и сыграла вничью с венграми 0:0.

После двух туров суперкомпьютер оценивает вероятность выхода Украины в дивизион A в 78.3%. Это четвертый показатель среди всех команд дивизиона B.

По оценке Football Ranking, наилучшие шансы на повышение в классе имеет Швейцария. Ее вероятность перехода в дивизион А оценивается в 94.5%. Далее в рейтинге идут Австрия (89.8%) и Швеция (83.6%).

Северная Ирландия заняла седьмую позицию в прогнозе. Вероятность повышения в классе у венгров оценивается в 24.2%, а у грузин — в 9.8%.

Читайте также
Украина – Северная Ирландия: где смотреть матч Лиги наций
збірна України

Связанные темы:

Сборная УкраиныЛига наций УЕФАФутбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.