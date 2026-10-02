Збірна України з футболу після стартових двох турів у дивізіоні B Ліги націй у своїй групі ділить першу сходинку з Північною Ірландією, маючи однакову кількість очок та забитих голів.

Згідно з даними аналітичного порталу Football Ranking, синьо-жовті вважаються одними із головних претендентів на підвищення у класі.

Шанси України вийти в еліту Ліги націй

Збірна України набрала чотири очки у двох стартових матчах Ліги націй проти Угорщини, над якою взяла гору з рахунком 1:0, та проти Грузії, зігравши внічию 0:0.

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Суперник синьо-жовтих у третьому турі збірна Північної Ірландії набрала теж 4 очки. Команда обіграла Грузію 1:0 та розписала нічию з угорцями 0:0.

Після двох турів суперкомп’ютер оцінює ймовірність виходу України до дивізіону A у 78,3%. Це є четвертим показником серед усіх команд дивізіону B.

League B – Promotion to League A: Switzerland – 95%

Austria – 90%

Sweden – 84%

Ukraine – 78%

Scotland – 39%

Kosovo – 34%

Northern Ireland – 34%

Bosnia and Herzegovina – 33%

Republic of Ireland – 31%

Hungary – 24%

Poland – 21%

Slovenia – 18% pic.twitter.com/g0aUNIE1II — Football Rankings (@FootRankings) September 29, 2026

За оцінкою Football Ranking, найкращі шанси підвищитися у класі має Швейцарія. Її ймовірність підвищення до дивізіону А оцінюють в 94,5%. Далі в рейтингу йде Австрія (89,8%) та Швеція (83,6%).

Північна Ірландія розташувалася на сьомій позиції у прогнозі. Ймовірність підвищення у класі угорців оцінюють в 24.2%, а грузинів – у 9.8%.

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