Суперкомп’ютер оцінив шанси України на вихід до еліти Ліги націй
- Після двох турів Україна та Північна Ірландія мають по чотири очки й ділять перше місце у своїй групі Ліги націй.
- Найвищі шанси на підвищення має Швейцарія – 94.5%. Далі йдуть Австрія з 89.8% та Швеція з 83.6%.
Збірна України з футболу після стартових двох турів у дивізіоні B Ліги націй у своїй групі ділить першу сходинку з Північною Ірландією, маючи однакову кількість очок та забитих голів.
Згідно з даними аналітичного порталу Football Ranking, синьо-жовті вважаються одними із головних претендентів на підвищення у класі.
Шанси України вийти в еліту Ліги націй
Збірна України набрала чотири очки у двох стартових матчах Ліги націй проти Угорщини, над якою взяла гору з рахунком 1:0, та проти Грузії, зігравши внічию 0:0.
Суперник синьо-жовтих у третьому турі збірна Північної Ірландії набрала теж 4 очки. Команда обіграла Грузію 1:0 та розписала нічию з угорцями 0:0.
Після двох турів суперкомп’ютер оцінює ймовірність виходу України до дивізіону A у 78,3%. Це є четвертим показником серед усіх команд дивізіону B.
League B – Promotion to League A:
Switzerland – 95%
Austria – 90%
Sweden – 84%
Ukraine – 78%
Scotland – 39%
Kosovo – 34%
Northern Ireland – 34%
Bosnia and Herzegovina – 33%
Republic of Ireland – 31%
Hungary – 24%
Poland – 21%
Slovenia – 18% pic.twitter.com/g0aUNIE1II
— Football Rankings (@FootRankings) September 29, 2026
За оцінкою Football Ranking, найкращі шанси підвищитися у класі має Швейцарія. Її ймовірність підвищення до дивізіону А оцінюють в 94,5%. Далі в рейтингу йде Австрія (89,8%) та Швеція (83,6%).
Північна Ірландія розташувалася на сьомій позиції у прогнозі. Ймовірність підвищення у класі угорців оцінюють в 24.2%, а грузинів – у 9.8%.