Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів другого туру основного етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи та першого туру Ліги конференцій.

Єдиним представником України на цій стадії єврокубків у сезоні-2026/27 є донецький Шахтар, який виступає в Лізі чемпіонів.

Зараз Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА перебуває на 23 місці.

Зараз дивляться

Скільки балів заробили українські клуби

Шахтар здобув перемогу над грецьким АЕКом та додав до скарбнички України 0.500 бала.

У сезоні-2026/27 українські клуби вже заробили 3.125 бала. Загалом Україна має у своєму активі 24.837 балів у таблиці.

Завдяки перемозі вдалося трішки скоротити відставання від Румунії до 0.288 балів. Азербайджан обійшов Ізраїль та тепер йде 24-м – відставання від України становить 0.650 балів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 105.130 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 89.446 бала (7/7);

3. Іспанія – 84.743 бала (8/8);

4. Німеччина – 82.830 бала (7/7);

5. Франція – 70.296 бала (7/7);

6. Португалія – 66.550 бала (5/5);

7. Бельгія – 60.850 бала (5/5);

8. Нідерланди – 53.729 (6/6);

9. Туреччина – 51.075 бала (4/5);

10. Греція – 45.812 бала (4/5);

… 22. Румунія – 25.125 бала (1/4);

23. Україна – 24.837 бала (1/4);

24. Азербайджан – 24.187 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося вісім змін – Греція піднялася на десяту позицію, натомість Чехія опустилася на 12-ту. Також Угорщина змістила з 17-ї сходинки Австрію, а Хорватія – Шотландію. Азербайджан піднявся на 24-ту сходинку, посунувши Ізраїль.

Основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27 стартував 8 вересня. Фінал відбудеться 5 червня на стадіоні Метрополітано у Мадриді.

Основний етап Ліги Європи розпочнеться 16 вересня 2026 року, а фінал відбудеться 26 травня 2027 року на стадіоні Дойче-банк-парк у Франкфурті-на-Майні.

Ліга конференцій стартуватиме 15 жовтня 2026 року та закінчиться фіналом 2 червня 2027 року у Стамбулі на Бешикташ Арені.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.