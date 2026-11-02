Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі висловився щодо термінів повернення Михайла Мудрика до складу команди.

Його слова передає пресслужба шпор.

Коли повернеться Мудрик

Італійський фахівець розповів, що український футболіст зможе повернутися на поле після міжнародної паузи, яка триватиме до 17 листопада.

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– До міжнародної перерви, щодо Тосіна та Бергвалла. Можливо. Можливо, не з перших хвилин проти Лідса, але будуть доступні, так, сподіваюся. Мудрик і Савіо – уже після міжнародної перерви, – сказав Де Дзербі в інтерв’ю SPURSPLAY.

Зазначимо, що у листопаді збірна України з футболу проведе два матчі у межах Ліги націй проти Грузії 14 листопада, а також проти Північної Ірландії 17 листопада.

Нагадаємо, що Мудрик травмувався на тренуванні Тоттенгема у першій половині вересня. Він дебютував за шпор 5 вересня у грі проти Ноттінгема, вийшовши на заміну на 74-й хвилині.

Тоттенгем орендував Мудрика в Челсі до кінця сезону з опцією викупу за 75 млн фунтів стерлінгів.

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