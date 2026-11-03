Матч Шахтар – Спортинг в четвертого турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 відбудеться 3 листопада на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні (Велика Британія).

Початок матчу – 19:45 за київським часом.

Матч Шахтар – Спортинг, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із левами в Лізі чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

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Шахтар – Спортинг: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Спортинг у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Шахтар – Спортинг прокоментує Володимир Кириченко та Вадим Шевякін.

На грі працюватиме словацька бригада арбітрів на чолі з 42-річним Іваном Кружляком. Йому асистуватимуть Браніслав Ханцко та Ян Позор. Резервним арбітром призначено Петера Краловича.

За систему VAR відповідатиме італієць Марко Ді Белло, якому допомагатиме його земляк Даніеле Чіффі.

За результатами загального турнірного заліку вісім найкращих колективів автоматично пройдуть до 1/8 фіналу. Клуби, що фінішують на позиціях із 9-ї по 24-ту, потраплять у стикові матчі.

Нагадаємо, у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів підопічні Арди Турана поступилися міланському Інтеру з рахунком 0:1. Зараз в активі команди є 4 очки.

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