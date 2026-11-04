Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил список футболистов, вызванных на матчи Лиги наций в ноябре против Грузии и Северной Ирландии.

Список опубликовала пресс-служба УАФ.

Состав сборной Украины на матчи Лиги наций

В тренировочный лагерь сборной Украины на матчи в ноябре тренерский штаб вызвал 25 футболистов.

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Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер), Георгий Ермаков (Харьков).

Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер), Георгий Ермаков (Харьков). Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – Полесье), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Тарас Михавко (Динамо Киев), Виталий Николенко (Эвертон, Англия), Илья Крупский (Харьков).

Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – Полесье), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Тарас Михавко (Динамо Киев), Виталий Николенко (Эвертон, Англия), Илья Крупский (Харьков). Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – Шахтер), Александр Андриевский, Александр Назаренко (оба – Полесье), Иван Варфоломеев (Линкольн, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Александр Зубков (АЕК, Греция), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Алексей Кащук (Карабах, Азербайджан).

Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – Шахтер), Александр Андриевский, Александр Назаренко (оба – Полесье), Иван Варфоломеев (Линкольн, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Александр Зубков (АЕК, Греция), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Алексей Кащук (Карабах, Азербайджан). Нападающие: Игорь Краснопир (Полесье), Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Даниил Сикан (Андерлехт, Бельгия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция).

Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все – Динамо Киев), Артем Довбик (Болонья, Италия), Александр Драмбаев (ЛНЗ Черкассы), Владислав Ванат (Жирона, Испания), Артем Бондаренко (Аль-Ахли, Саудовская Аравия), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия).

По сравнению с предыдущим списком вызванных футболистов в сентябре-октябре состав претерпел ряд изменений. На матчи сборной Украины не были вызваны ряд игроков, в частности сразу трое футболистов Динамо – Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, защитники Полесья Богдан Михайличенко и ЛНЗ Александр Драмбаев.

Отметим, что вне заявки на матчи оказался и полузащитник Аякса Виктор Цыганков, получивший травму в матче против Спарты. Также не получили вызов следующие игроки: Максим Хлань (Гурник Забже, Польша), Артем Степанов (Утрехт), Владислав Ванат (Жирона), Артем Довбик (Болонья, Италия).

Во время международного перерыва у сине-желтых запланированы два матча: против Северной Ирландии на выезде 14 ноября и против Грузии – 17 ноября, который будет номинально домашним.

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