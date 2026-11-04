Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив список футболістів, викликаних на матчі Ліги націй у листопаді проти Грузії та Північної Ірландії.

Список опублікувала пресслужба УАФ.

Склад збірної України на матчі Ліги націй

До тренувального табору збірної України на матчі у листопаді тренерський штаб викликав 25 футболістів.

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Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Єрмаков (Харків).

Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Єрмаков (Харків). Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – Полісся), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Тарас Михавко (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Крупський (Харків).

Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – Полісся), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Тарас Михавко (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Крупський (Харків). Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Іван Варфоломєєв (Лінкольн, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Олександр Зубков (АЕК, Греція), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Олексій Кащук (Карабах, Азербайджан).

Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Іван Варфоломєєв (Лінкольн, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Олександр Зубков (АЕК, Греція), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Олексій Кащук (Карабах, Азербайджан). Нападники: Ігор Краснопір (Полісся), Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Данило Сікан (Андерлехт, Бельгія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція).

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі – Динамо Київ), Артем Довбик (Болонья, Італія), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ Черкаси), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Артем Бондаренко (Аль-Аглі, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія).

Порівняно з попереднім списком викликаних футболістів у вересні-жовтні склад зазнав низки змін. На матчі збірної України виклик не отримали низка гравців, зокрема відразу троє футболістів Динамо – Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, захисники Полісся Богдан Михайліченко та ЛНЗ Олександр Драмбаєв.

Зазначимо, що поза заявкою на матчі опинився й півзахисник Аякса Віктор Циганков, який отримав травму в матчі проти Спарти. Також не отримали виклику такі гравці: Максим Хлань (Гурник Забже, Польща), Артем Степанов (Утрехт), Владислав Ванат (Жирона), Артем Довбик (Болонья, Італія).

Під час міжнародної перерви на матчі збірних у синьо-жовтих заплановані два матчі: проти Північної Ірландії на виїзді 14 листопада та проти Грузії – 17 листопада, який буде номінально домашнім.

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