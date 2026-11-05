Колишній головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека очолив португальський Спортинг.

Про призначення клуб повідомив у соціальниї мережах.

Паулу Фонсека – новий тренер Спортинга

Контракт Спортинга з 53-річним португальським фахівцем розрахований до кінця сезону-2029/30.

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На посаді головного тренера Фонсека у Спортингу замінив Руя Боржеша, який очолив левів у грудні 2024 року.

– На мене чекає надзвичайно мотивуюче завдання – побудувати команду, яка демонструватиме такий футбол, щоб усі вболівальники Спортінга пишалися нею, – сказав Фонсека.

Після десяти турів португальської Прімейри Спортинг посідає третє місце, маючи в активі 21 очко. Від лідера Порту леви відстають на 9 очок.

Vamos juntos, míster! https://t.co/3TcEbc6TYN — Sporting CP (@SportingCP) November 4, 2026

Останнім місцем роботи Фонсеки був французький Ліон, який він очолював із січня 2025 року. Для дострокового розірвання контракту португальського фахівця Спортинг виплатив французам компенсацію в розмірі €5 млн.

Фонсека раніше вже працював у чемпіонаті Португалії із Порту та Брагою.

В Україні Фонсека очолював Шахтар із 2016-го до 2019 року. Разом із гірниками він тричі вигравав чемпіонат України та тричі здобував Кубок країни.

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