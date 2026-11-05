Колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека очолив Спортинг
- Паулу Фонсека став головним тренером португальського Спортинга.
- У Спортингу Фонсека замінив Руя Боржеша, який очолював команду з грудня 2024 року.
- Фонсека тренував донецький Шахтар із 2016-го до 2019 року та тричі приводив команду до чемпіонства України.
Колишній головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека очолив португальський Спортинг.
Про призначення клуб повідомив у соціальниї мережах.
Паулу Фонсека – новий тренер Спортинга
Контракт Спортинга з 53-річним португальським фахівцем розрахований до кінця сезону-2029/30.
На посаді головного тренера Фонсека у Спортингу замінив Руя Боржеша, який очолив левів у грудні 2024 року.
– На мене чекає надзвичайно мотивуюче завдання – побудувати команду, яка демонструватиме такий футбол, щоб усі вболівальники Спортінга пишалися нею, – сказав Фонсека.
Після десяти турів португальської Прімейри Спортинг посідає третє місце, маючи в активі 21 очко. Від лідера Порту леви відстають на 9 очок.
Vamos juntos, míster! https://t.co/3TcEbc6TYN
— Sporting CP (@SportingCP) November 4, 2026
Останнім місцем роботи Фонсеки був французький Ліон, який він очолював із січня 2025 року. Для дострокового розірвання контракту португальського фахівця Спортинг виплатив французам компенсацію в розмірі €5 млн.
Фонсека раніше вже працював у чемпіонаті Португалії із Порту та Брагою.
В Україні Фонсека очолював Шахтар із 2016-го до 2019 року. Разом із гірниками він тричі вигравав чемпіонат України та тричі здобував Кубок країни.