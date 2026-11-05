В Бразилии был побит мировой рекорд по количеству красных карточек, показанных в течение одного футбольного матча. Всего арбитр вынес 53 удаления.

Об этом сообщает BBC .

Арбитр показал 53 красные карточки за матч

Во время первого полуфинального матча чемпионата Минас-Жерайс среди команд U-20 между Уберландией и Маморе вспыхнула драка, которая привела к удалению 43 игроков и восьми членов тренерского штаба.

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Также с поля были удалены два члена правления Уберландии, что увеличило общее количество удаленных до 53 человек.

Предыдущий рекорд составлял 36 красных карточек. Он удерживался с 2011 года и был установлен во время матча пятого дивизиона в Аргентине между клубами Атлетико Клейполе и Викториано Аренас.

Бразильское издание O Tempo сообщало, что пришлось вызвать военную полицию из-за значительных повреждений стадиона Парке ду Сабиа, где проходил матч между Уберландией и Маморе.

Согласно отчtту арбитра, драка вспыхнула во втором тайме после того, как игрок Маморе Дави во время празднования третьего гола своей команды дразнил скамейку запасных соперника.

После этого тренер вратарей Уберландии Пауло Сержио Диас Дос Сантос выбежал на поле, чтобы выяснить с ним отношения. Это спровоцировало столкновения и последующие удаления, при том что трое игроков были удалены ранее.

Полицейские в своем отчете зафиксировали 14 выломанных дверей, повреждённые душевые, разбитые окна, а также уничтоженные скамейки, столы и стулья.

Игру приостановили примерно на 40 минут, после чего главный арбитр решил досрочно завершить ее.

— На 54-й минуте второго тайма разразилась массовая драка, что сделало невозможным показание красных карточек и соблюдение протокола завершения матча. Поэтому из-за всего этого беспорядка и отсутствия безопасности я объявил о завершении матча, — написал Модесто в своем отчете.

Уберландия позже подтвердила, что отказывается от участия в ответном матче полуфинала, поскольку в Маморе из-за всех красных карточек осталось лишь семь доступных игроков. Они охарактеризовали свой шаг как “жест честной игры”.

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