В Бразилии был побит мировой рекорд по количеству красных карточек, показанных в течение одного футбольного матча. Всего арбитр вынес 53 удаления.

Об этом сообщает BBC .

Арбитр показал 53 красные карточки за матч

Во время первого полуфинального матча чемпионата Минас-Жерайс среди команд U-20 между Уберландией и Маморе вспыхнула драка, которая привела к удалению 43 игроков и восьми членов тренерского штаба.

Сейчас смотрят

Также с поля были удалены два члена правления Уберландии, что увеличило общее количество удаленных до 53 человек.

Brazil football match sets Guinness record with 51 red cards The referee sent off 43 players and 8 coaches. Players used chairs and stretchers and attacked those already on the ground. Six ball boys reportedly joined the fight. Only the police managed to separate them. The brawl erupted in the second half of the Minas Gerais U20 state championship game between Uberlândia and Mamoré and lasted nearly 40 minutes. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 4, 2026

Предыдущий рекорд составлял 36 красных карточек. Он удерживался с 2011 года и был установлен во время матча пятого дивизиона в Аргентине между клубами Атлетико Клейполе и Викториано Аренас.

Бразильское издание O Tempo сообщало, что пришлось вызвать военную полицию из-за значительных повреждений стадиона Парке ду Сабиа, где проходил матч между Уберландией и Маморе.

Согласно отчtту арбитра, драка вспыхнула во втором тайме после того, как игрок Маморе Дави во время празднования третьего гола своей команды дразнил скамейку запасных соперника.

После этого тренер вратарей Уберландии Пауло Сержио Диас Дос Сантос выбежал на поле, чтобы выяснить с ним отношения. Это спровоцировало столкновения и последующие удаления, при том что трое игроков были удалены ранее.

Полицейские в своем отчете зафиксировали 14 выломанных дверей, повреждённые душевые, разбитые окна, а также уничтоженные скамейки, столы и стулья.

A partida entre Uberlândia e Mamoré, que terminou com 51 expulsões após uma pancadaria generalizada, teve mais um capítulo fora das quatro linhas. Imagens cedidas à reportagem de O TEMPO Sports mostram o cenário de destruição no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, após o confronto de ida da semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20 da Segunda Divisão, disputado no último domingo (1º/11). Além dos episódios de violência registrados dentro de campo, a confusão entre Uberlândia e Mamoré também mobilizou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), acionada após relatos de danos materiais no Estádio Parque do Sabiá. Segundo a corporação, o gestor do estádio compareceu à sede do 17º Batalhão, em Uberlândia, para comunicar os estragos nas instalações, que foram registrados em boletim de ocorrência. — O TEMPO (@otempo) November 4, 2026

Игру приостановили примерно на 40 минут, после чего главный арбитр решил досрочно завершить ее.

— На 54-й минуте второго тайма разразилась массовая драка, что сделало невозможным показание красных карточек и соблюдение протокола завершения матча. Поэтому из-за всего этого беспорядка и отсутствия безопасности я объявил о завершении матча, — написал Модесто в своем отчете.

Уберландия позже подтвердила, что отказывается от участия в ответном матче полуфинала, поскольку в Маморе из-за всех красных карточек осталось лишь семь доступных игроков. Они охарактеризовали свой шаг как “жест честной игры”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.