У Бразилії було побито світовий рекорд за кількістю червоних карток, які були показані протягом одного футбольного матчу. Всього арбітр зробив 53 вилучення.

Про це пише BBC.

Арбітр показав 53 червоні картки за матч

Піж час першого півфінального матчу чемпіонату Мінас-Жерайс серед команд U-20 між Уберландією та Маморе спалахнула бійка, що призвела до вилучення 43 гравців та восьми членів тренерського штабу.

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Також вилучили двох членів правління Уберландії, що збільшило загальну кількість до 53 осіб.

Brazil football match sets Guinness record with 51 red cards The referee sent off 43 players and 8 coaches. Players used chairs and stretchers and attacked those already on the ground. Six ball boys reportedly joined the fight. Only the police managed to separate them. The brawl erupted in the second half of the Minas Gerais U20 state championship game between Uberlândia and Mamoré and lasted nearly 40 minutes. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 4, 2026

Попередній рекорд становив 36 червоних карток. Він утримувався з 2011 року та був встановлений під час матчу п’ятого дивізіону в Аргентині між клубами Атлетіко Клейполе та Вікторіано Аренас.

Бразильське видання O Tempo повідомляло, що довелося викликати військову поліцію через значні пошкодження стадіону Парке ду Сабіа, де проводився матч між Уберландією та Маморе.

Згідно з рапортом арбітра, бійка спалахнула у другому таймі після того, як гравець Маморе Даві під час святкування третього гола своєї команди дражнив лаву запасних суперника.

Після цього тренер воротарів Уберландії Пауло Сержіо Діас Дос Сантос вибіг на поле, щоб з’ясувати з ним стосунки. Це спровокувало сутички та подальші вилучення, при тому що трьох гравців було вилучено раніше.

Поліцейські у своєму звіті зафіксували 14 зламаних дверей, пошкоджені душові, розбиті вікна, а також знищені лавки, столи та стільці.

A partida entre Uberlândia e Mamoré, que terminou com 51 expulsões após uma pancadaria generalizada, teve mais um capítulo fora das quatro linhas. Imagens cedidas à reportagem de O TEMPO Sports mostram o cenário de destruição no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, após o confronto de ida da semifinal do Campeonato Mineiro Sub-20 da Segunda Divisão, disputado no último domingo (1º/11). Além dos episódios de violência registrados dentro de campo, a confusão entre Uberlândia e Mamoré também mobilizou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), acionada após relatos de danos materiais no Estádio Parque do Sabiá. Segundo a corporação, o gestor do estádio compareceu à sede do 17º Batalhão, em Uberlândia, para comunicar os estragos nas instalações, que foram registrados em boletim de ocorrência. — O TEMPO (@otempo) November 4, 2026

Гру призупинили приблизно на 40 хвилин, після чого головний арбітр вирішив її достроково завершити.

– На 54-й хвилині другого тайму спалахнула масова бійка, що унеможливило демонстрацію червоних карток та дотримання протоколу завершення матчу. Тому через увесь цей безлад та відсутність безпеки я оголосив про завершення матчу, — написав Модесто у своєму рапорті.

Уберландія згодом підтвердила, що відмовляється від участі в матчі-відповіді півфіналу, оскільки в Маморе через усі червоні картки залишилося лише сім доступних гравців. Вони описали свій крок як “жест чесної гри”.

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