У Бразилії було побито світовий рекорд за кількістю червоних карток, які були показані протягом одного футбольного матчу. Всього арбітр зробив 53 вилучення.

Про це пише BBC.

Арбітр показав 53 червоні картки за матч

Піж час першого півфінального матчу чемпіонату Мінас-Жерайс серед команд U-20 між Уберландією та Маморе  спалахнула бійка, що призвела до вилучення 43 гравців та восьми членів тренерського штабу.

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Також вилучили двох членів правління Уберландії, що збільшило загальну кількість до 53 осіб.

Попередній рекорд становив 36 червоних карток. Він утримувався з 2011 року та був встановлений під час матчу п’ятого дивізіону в Аргентині між клубами Атлетіко Клейполе та Вікторіано Аренас.

Бразильське видання O Tempo повідомляло, що довелося викликати військову поліцію через значні пошкодження стадіону Парке ду Сабіа, де проводився матч між Уберландією та Маморе.

Згідно з рапортом арбітра, бійка спалахнула у другому таймі після того, як гравець Маморе Даві під час святкування третього гола своєї команди дражнив лаву запасних суперника.

Після цього тренер воротарів Уберландії Пауло Сержіо Діас Дос Сантос вибіг на поле, щоб з’ясувати з ним стосунки. Це спровокувало сутички та подальші вилучення, при тому що трьох гравців було вилучено раніше.

Поліцейські у своєму звіті зафіксували 14 зламаних дверей, пошкоджені душові, розбиті вікна, а також знищені лавки, столи та стільці.

Гру призупинили приблизно на 40 хвилин, після чого головний арбітр вирішив її достроково завершити.

– На 54-й хвилині другого тайму спалахнула масова бійка, що унеможливило демонстрацію червоних карток та дотримання протоколу завершення матчу. Тому через увесь цей безлад та відсутність безпеки я оголосив про завершення матчу, — написав Модесто у своєму рапорті.

Уберландія згодом підтвердила, що відмовляється від участі в матчі-відповіді півфіналу, оскільки в Маморе через усі червоні картки залишилося лише сім доступних гравців. Вони описали свій крок як “жест чесної гри”.

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