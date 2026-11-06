Футболист сборной Украины Георгий Судаков отличился голом и результативной передачей за Бенфику в матче четвертого тура Лиги Европы против познанского Леха.

Матч Бенфика – Лех состоялся в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луж и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Бенфика – Лех: гол и голевая передача Судакова

Бенфика быстро вышла вперед в матче против Леха благодаря голу Рафы Сильвы на шестой минуте. Преимущество лиссабонцев на 67-й минуте удвоил Джанлука Престианни, пробив после передачи Судакова на границе штрафной площадки.

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В течение матча Анатолий Трубин совершил четыре сейва, но на 72-й минуте все же пропустил гол от Лео Бенгстона.

В конце матча Судакову удалось забить первый гол в этом сезоне в еврокубках. Украинец пробил в правый нижний угол, установив окончательный счет 3:1.

Благодаря победе над Лехом Бенфика продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги Европы, имея максимальное количество очков — 12. Столько же имеют английский Борнмут и венгерский Ференцварош, но уступают по разнице забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре Бенфика сыграет на выезде против чешской Виктории Пльзень.

Другие матчи украинцев в ЛЕ

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