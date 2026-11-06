Футболіст збірної України Георгій Судаков відзначився голом та результативною передачею за Бенфіку у матчі четвертого туру Ліги Європи проти познанського Леха.

Матч Бенфіка – Лех відбувся в Лісабоні на арені Ештадіу да Луж та завершився перемогою господарів з рахунком 3:1.

Бенфіка – Лех: гол та асист Судакова

Бенфіка швидко вийшла вперед у грі проти Леха завдяки голу Рафи Сілви на шостій хвилині. Перевагу лісабонців на 67 хвилині подвоїв Джанлука Престіанні, пробивши після передачі Судакова на межу штрафного майданчика.

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Упродовж гри Анатолій Трубін зробив чотири сейви, але на 72 хвилині все ж пропустив від Лео Бенгстона.

Наприкінці матчу Судакову вдалося забити перший гол у цьому сезоні в єврокубках. Українець пробив у правий нижній кут, встановивши фінальний рахунок 3:1.

Завдяки перемозі над Лехом Бенфіка продовжує очолювати турнірну таблицю Ліги Європи, маючи максимальну кількість очок – 12. Стільки ж мають англійський Борнмут та угорський Ференцварош, але поступаються за різницею забитих та пропущених м’ячів.

У наступному турі Бенфіка зіграє проти чеської Вікторії Плзень на виїзді.

Інші матчі українців в ЛЄ

Олімпіакос Романа Яремчука розійшовся миром 0:0 із французьким Ренном. Нападник вийшов на заміну на 59 хвилині та мав один момент, але після його удару головою м’яч пролетів вище воріт.

Данило Сікан з’явився у старті Андерлехта проти австрійського Зальцбурга та відіграв 73 хвилини. Нападник також відзначився одним ударом по воротах, а його команда перемогла 2:0.

Тимур Тутєров провів увесь матч Сандерленда проти загребського Динамо на лаві запасних, а його клуб поступився з рахунком 0:2.

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