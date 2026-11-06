Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей четвёртого тура основного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также третьего тура Лиги конференций.

Единственным представителем Украины на этой стадии еврокубков в сезоне-2026/27 является донецкий Шахтер, выступающий в Лиге чемпионов.

Сейчас Украина в таблице коэффициентов УЕФА занимает 23-е место.

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Сколько баллов заработали украинские клубы

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер с минимальным счетом уступил португальскому Спортингу (0:1) и не пополнил свой счет очками.

В сезоне-2026/27 украинские клубы уже заработали 3.125 балла. Всего Украина имеет в своем активе 24.837 баллов в таблице.

Наши главные преследователи, Азербайджан и Израиль, не набрали ни одного очка, что позволило Украине сохранить 23-ю позицию. Также не добавила ничего в копилку Словакия.

А вот Болгария и Словения добавили по 0.5 балла, сократив отставание от Украины.

В то же время ситуация иная среди тех, кто находится выше в рейтинге. Среди конкурентов Австрия и Шотландия добавили по 0.4 балла, а Румыния, Швеция, Хорватия и Венгрия – пополнили свои копилки на 0.5 балла, соответственно, увеличив преимущество над Украиной.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 107.685 баллов (9 из 9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 91.732 баллов (7 из 7);

3. Испания – 86.493 балла (8/8);

4. Германия – 84.973 балла (7/7);

5. Франция – 72.296 балла (7/7);

6. Португалия – 69.150 балла (5/5);

7. Бельгия – 64.050 баллов (5/5);

8. Нидерланды – 56.395 (6/6);

9. Турция – 53.075 баллов (4/5);

10. Греция – 47.612 баллов (4/5);

… 22. Румыния – 26.125 баллов (1/4);

23. Украина – 24.837 баллов (1/4);

24. Азербайджан – 24.187 баллов (1/4).

В целом в топ-30 рейтинга изменений не произошло.

Основной этап Лиги чемпионов сезона 2026/27 стартовал 8 сентября. Финал состоится 5 июня на стадионе Метрополитано в Мадриде.

Основной этап Лиги Европы начнется 16 сентября 2026 года, а финал состоится 26 мая 2027 года на стадионе Дойче-Банк-Парк во Франкфурте-на-Майне.

Лига конференций начнется 15 октября 2026 года и завершится финалом 2 июня 2027 года в Стамбуле на Бешикташ Арене.

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