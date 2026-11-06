Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи та третього туру Ліги конференцій.

Єдиним представником України на цій стадії єврокубків у сезоні-2026/27 є донецький Шахтар, який виступає в Лізі чемпіонів.

Зараз Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА перебуває на 23 місці.

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Скільки балів заробили українські клуби

У матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар мінімально поступився португальському Спортингу (0:1) та не додав до скарбнички очок.

У сезоні-2026/27 українські клуби вже заробили 3.125 бала. Загалом Україна має у своєму активі 24.837 балів у таблиці.

Наші головні переслідувачі, Азербайджан та Ізраїль, не набрали жодного очка, що дозволило Україні зберегти 23-тю позицію. Також не додала нічого в скарбничку Словаччина.

А ось Болгарія та Словенія додали по 0.5 бала, скоротивши відставання від України.

Водночас, інша ситуація серед тих, хто перебуває вище у рейтингу. Серед конкурентів Австрія та Шотландія додали по 0.4 бала, а Румунія, Швеція, Хорватія та Угорщина – поповнили свої скарбнички на 0.5 пункти, відповідно, збільшили перевагу над Україною.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 107.685 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 91.732 бала (7/7);

3. Іспанія – 86.493 бала (8/8);

4. Німеччина – 84.973 бала (7/7);

5. Франція – 72.296 бала (7/7);

6. Португалія – 69.150 бала (5/5);

7. Бельгія – 64.050 бала (5/5);

8. Нідерланди – 56.395 (6/6);

9. Туреччина – 53.075 бала (4/5);

10. Греція – 47.612 бала (4/5);

… 22. Румунія – 26.125 бала (1/4);

23. Україна – 24.837 бала (1/4);

24. Азербайджан – 24.187 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу змін не відбулося.

Основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27 стартував 8 вересня. Фінал відбудеться 5 червня на стадіоні Метрополітано у Мадриді.

Основний етап Ліги Європи розпочнеться 16 вересня 2026 року, а фінал відбудеться 26 травня 2027 року на стадіоні Дойче-банк-парк у Франкфурті-на-Майні.

Ліга конференцій стартуватиме 15 жовтня 2026 року та закінчиться фіналом 2 червня 2027 року у Стамбулі на Бешикташ Арені.

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