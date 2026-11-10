Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения войны Украина должна получить гарантии безопасности, которые позволят ей чувствовать себя защищенной. В то же время, по его словам, эти механизмы должны быть приемлемы и для России, иначе они не смогут эффективно работать.

Рубио рассказал о возможных гарантиях безопасности для Украины

Во время общения с журналистами, которое транслировал DRM News, госсекретаря США спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность предоставить Украине гарантии безопасности, подобные тем, которые предусмотрены статьями 4 и 5 Североатлантического договора.

В ответ Рубио отметил, что соответствующие консультации продолжаются, однако окончательного решения о будущем механизме безопасности пока нет.

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По его словам, стороны обсуждают разные варианты гарантий, которые могли бы действовать после завершения войны.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что вопрос безопасности Украины остается одним из центральных в мирном процессе, поскольку без его урегулирования достичь окончательной договоренности будет сложно.

Рубио подчеркнул, что Украина должна быть уверена в собственной безопасности после войны. В то же время будущие гарантии должны быть приемлемы для Москвы, чтобы предложенная система могла функционировать.

— Необходимо понимание того, что Украина должна будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, очевидно, это должно быть чем-то, с чем согласится и Россия, чтобы такие гарантии могли работать… Гарантии безопасности будут иметь решающее значение для того, чтобы Украина могла на что-то согласиться. Но при этом это должно быть приемлемо и для России, — заявил Рубио.

По мнению госсекретаря, именно надежные гарантии безопасности будут иметь решающее значение для готовности Киева согласиться с потенциальными мирными договоренностями.

Журналисты также поинтересовались, могут ли Соединенные Штаты закрепить подобные обязательства в международном договоре.

Рубио не исключил такой возможности, однако отметил, что этот вопрос еще не проработан подробно.

Кроме того, он обратил внимание на сложность ратификации международных договоров в США.

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Это первая встреча представителей трех стран в таком формате с февраля 2026 года.

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