Украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап, внесли в базу Центра Миротворец.

Соответствующая карточка Алексея Потапенко появилась на сайте Центра Миротворец.

Потап попал в базу Миротворец: что известно

В досье Потапа называют “провокатором”. Администрация сайта заявляет о его участии в “актах гуманитарной агрессии против Украины” и “информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине”.

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Отдельно в Миротворце обратили внимание на рассказ Потапа о том, как он уезжал из Украины во время полномасштабной войны.

В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой артист сам рассказывал, что для его поездок за границу использовались разные механизмы в зависимости от цели выезда. По его словам, к оформлению документов могли привлекаться разные министерства, компании и организации.

Потап отмечал, что поводом для поездок была благотворительная деятельность. В то же время он признал, что, находясь за границей, параллельно занимался коммерческой работой.

— В принципе я уезжаю на благотворительную акцию, а параллельно еще занимаюсь коммерческой работой, — говорил Потап.

Артист также объяснял, что в зависимости от конкретной поездки документы могли оформляться через Министерство культуры, Министерство обороны или компанию-посредника.

По словам Потапа, в последнее время он не приезжает в Украину, в частности из-за сложности процедуры следующего выезда. В то же время одной из причин своего пребывания за границей он прямо называл работу и возможность зарабатывать.

— Я чувствую себя несвободным в этом плане, потому что моя работа в основном сосредоточена за границей. И меня тянет туда, где я могу зарабатывать, — объяснял артист.

Публичной реакции Потапа на появление его карточки в базе Миротворца пока не было.

Настя Каменских тоже попала в Миротворец

Незадолго до Потапа в базу Миротворец внесли и его жену Настю Каменских. В ее карточке ресурс также заявляет об участии в актах гуманитарной агрессии и информационно-пропагандистских мероприятиях.

Этому предшествовало резонансное интервью Каменских той самой российской журналистке Екатерине Гордеевой. Певица рассказала, что после начала полномасштабной войны около полугода пыталась говорить и петь только на украинском.

По словам Каменских, со временем у нее возникли проблемы с голосом и появилась киста на голосовых связках. Артистка заявила, что психолог якобы посоветовал ей вернуться к русскому языку, объясняя проблемы психосоматикой.

Эти слова вызвали волну критики и шуток в соцсетях. Пользователи массово высмеивали утверждение о связи перехода на украинский с появлением кисты.

Фото: Потап/Instagram

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