Колишній футболіст збірної Німеччини Месут Озіл потрапив до бази Миротворця за висловлювання про повернення росіян на міжнародну футбольну арену.

Про це повідомляється на сайті організації.

Месут Озіл потрапив до Миротворця

Після товариського матчу ветеранів Істанбул Башакшехір і російського Зеніта Озіл заявив, що ФІФА та УЄФА, на його думку, застосовують подвійні стандарти, відсторонюючи від міжнародних турнірів збірну й клуби Росії.

Зараз дивляться

Він закликав повернути представників країни-агресора до змагань, пояснюючи це тим, що збірна Ізраїлю та ізраїльські клуби продовжують виступати під егідою УЄФА.

Як зазначено на Миротворці, причиною потрапляння Озіла до чорного списку є російська пропаганда та його підтримка воєнних дій на території України, участь в актах гуманітарної агресії проти України, підтримці вбивства українських громадян.

За свою кар’єру Озіл захищав кольори німецьких клубів Шальке та Вердера, мадридського Реала, лондонського Арсенала, а також турецьких клубів Фенербахче та Істанбул Башакшехір.

За збірну Німеччини він провів 92 матчі, у яких відзначився 23 голами. Разом із національною командою він став чемпіоном світу 2014 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.