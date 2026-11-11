Матч Северная Ирландия – Украина в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций в дивизионе B состоится 14 ноября на стадионе Виндзор Парк в Белфасте.

Начало матча – 21:45 по киевскому времени.

Матч Северная Ирландия – Украина, где смотреть и кто покажет матч сине-желтых в Лиге наций, рассказывают Факты ICTV.

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Северная Ирландия – Украина: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Северная Ирландия – Украина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.

Кто будет комментировать матч Северная Ирландия – Украина, станет известно позже.

По итогам четырех туров сборная Украины набрала всего 4 очка и занимает третье место в своей группе. Сборная Северной Ирландии лидирует, имея в активе 8 очков.

Венгрия с 7 очками идет второй, а замыкает четверку Грузия, набравшая 2 очка.