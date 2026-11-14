Збірна України з футболу поступилася команді Північної Ірландії у четвертому турі дивізіону B Ліги націй УЄФА. Це третя поспіль поразка синьо-жовтих у турнірі.

Матч Північна Ірландія – Україна відбувся у Белфасті на Віндзор Парк та завершився з рахунком 1:0 на користь господарів.

Північна Ірландія – Україна: як минув матч

На початку матчу Україна контролювала м’яч на чужій половині поля, проте господарі грали низьким блоком і не пускали гостей на ударну позицію. Роман Яремчук пробивав головою повз ворота, а Віталій Миколенко невдало віддав передачу на Анатолій Трубіна, після чого довелося відбиватися від кутового.

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Поступово Північна Ірландія активізувалася в пресингу. На 23 хвилині Джеймі Донлі забив, але взяття воріт скасували через офсайд. Також Олексій Кащук не реалізував вихід віч-на-віч. До перерви удари були 8:2 на користь господарів.

На старті другого тайму Україна додала в активності, але моментів не створила. На 68-й хвилині Террі Девлін зробив рахунок 1:0 точним ударом із 22 метрів. Наприкінці гри нагоду відзначитися мав Данило Сікан, але воротар суперника зумів парирувати його удар.

Північна Ірландія – Україна: відеоогляд матчу

Після п’яти турів у збірної України 4 очки. Команда посідає третю сходинку. Лідером квартету залишається Північна Ірландія (11), слідом йде Угорщина (10). Грузія, з якою синьо-жовті зіграють у шостому турі, має 2 очки.

Зазначимо, що матч Україна – Грузія відбудеться 17 листопада у словацькому місті Кошице.

Поразка також означає, що Україна втратила шанси на вихід до дивізіону A Ліги націй. Крім того, підопічні Андреа Мальдери гарантовано будуть у третьому кошику під час жеребкування кваліфікації Євро-2028.

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