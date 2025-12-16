Американська співачка Мерая Кері виступить на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, які відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет.

Мерая Кері виступить на відкритті Олімпіди-2026

56-річна Кері, яке є виконавицею популярної пісні All I Want for Christmas is You, стала першою оголошеною зіркою, яка виступить на церемонії Олімпіади на Сан-Сіро у Мілані 6 лютого.

– До зустрічі в Мілані, – написала Кері в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Milano Cortina 2026 (@milanocortina2026)

– Марая Кері повністю відображає емоційну атмосферу, яка супроводжує підготовку до Ігор. Музика — це універсальна мова, яка приваблює різні історії та почуття і переплітається з темою гармонії церемонії відкриття, — заявили в організаційному комітеті.

Кері співала гімн США на Супербоулі-2002, але ніколи не виступала у перерві шоу. Вона є лауреаткою шести премій Греммі.

За даними Billboard, Кері записала 19 хітів, що посіли перше місце в чартах. Співачка посідає четверте місце в списку найкращих виконавців усіх часів, поступаючись лише The Beatles, The Rolling Stones та Елтону Джону.

На церемонію відкриття очікується 60 тис. глядачів, а мільйони інших будуть дивитися її по телевізору.

Під час літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі на церемонії відкриття виступала Леді Гага, а Селін Діон – на закритті олімпійських змагань.

Інша відома деталь церемонії, це те, що буде вшановано пам’ять покійного модельєра Джорджо Армані, який помер в Мілані у вересні у віці 91 року.

