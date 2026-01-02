Олімпіада-2026 відбудеться без Росії навіть у разі мирного договору – рішення МОК
- МОК не допустить збірну РФ до Олімпіади-2026 навіть у разі підписання мирного договору.
- Російські спортсмени зможуть виступати лише у нейтральному статусі, без власного прапору та гімну.
Навіть у випадку підписання мирної угоди між Києвом та Москвою російські спортсмени все одно не зможуть представляти свою країну на цьогорічних Олімпійських іграх-2026.
Про це пише Corriere.it.
МОК про РФ на Олімпіаді-2026: рішення остаточне
Попри резолюцію ООН про олімпійське перемир’я, а також – незважаючи на можливі геополітичні зміни, головний спортивний орган світу залишився непохитним у своїй позиції щодо участі Росії.
Президентка МОК Кірсті Ковентрі наголосила, що формат участі спортсменів з РФ уже визначений і національна символіка використовуватися не буде.
– На цьому етапі нічого не змінить вже прийнятого рішення: нейтральні спортсмени на індивідуальній основі, – повідомила Ковентрі.
За її словами, навіть у тому випадку, якщо Україна та Росія домовляться про деескалацію чи підпишуть офіційний мир, російські атлети свою країну представляти не зможуть.
Нагадаємо, санкції проти російських та білоруських спортсменів вводили у декілька етапів, починаючи з повної заборони у лютому 2022.
Однак у березні 2023 МОК змінив свій підхід та рекомендував міжнародним федераціям дозволити представникам цих країн змагатися, однак – виключно у нейтральному статусі, без гімнів та прапорів.
Вже у грудні 2025 року організація дозволила юнацьким категоріям виступати під національною символікою.
Це спонукало федерації шахів, лижного спорту та фехтування повністю відновити росіян у правах на представлення Росії.
Українська сторона у відповідь офіційно зняла заборону для вітчизняних спортсменів на участь у міжнародних турнірах, де представлені спортсмени з РФ чи Білорусі, навіть у тому випадку, якщо останні використають свою державну атрибутику.
Наразі триває активна фаза відбору на головний старт чотириріччя.
Представники РФ інтегровані в цей процес – до кваліфікаційних етапів у лижних видах спорту допустили 25 російських і білоруських атлетів.
Також три нейтральних спортсмени у лижних перегонах уже забронювали за собою ліцензії. Це гарантує їм право на участь у змаганнях.
Нагадаємо, зимова Олімпіада-2026 проходитиме з 6 по 22 лютого 2026 року у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.