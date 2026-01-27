Национальный олимпийский комитет (НОК) утвердил состав украинской сборной на зимние Олимпийские игры-2026.

Об этом сообщается на сайте НОК Украины.

На Олимпиаде-2026 Украина будет представлена в 11 из 16 видов спорта. В состав вошли 46 спортсменов, что является наибольшим количеством полученных лицензий на зимние Игры с 2010 года.

Сейчас смотрят

Сине-желтые будут иметь наибольшее представительство в биатлоне и санном спорте – по десять атлетов, еще девять выступят во фристайле.

В то же время, в фигурном катании Украина будет представлена только одним представителем. Это наименьшее представительство за всю историю в этом виде спорта.

Состав Украины на Олимпиаду-2026

Биатлон (10): Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарья Чалик, Александра Меркушина;

(10): Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарья Чалик, Александра Меркушина; Санный спорт (10): Антон Дукач, Андрей Мандзий, Игорь Гой и Назарий Карчмар, Даниил Марциновский, Богдан Бабура, Юлианна Туницкая, Елена Смага, Елена Стецкив и Александра Мох;

(10): Антон Дукач, Андрей Мандзий, Игорь Гой и Назарий Карчмар, Даниил Марциновский, Богдан Бабура, Юлианна Туницкая, Елена Смага, Елена Стецкив и Александра Мох; Фристайл (9): Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов, Ангелина Брикина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович, Екатерина Коцар.

(9): Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов, Ангелина Брикина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович, Екатерина Коцар. Лыжные гонки (6): Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль;

(6): Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль; Лыжное двоеборье (2): Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец;

(2): Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец; Горнолыжный спорт (2): Дмитрий Шепюк, женщины — Анастасия Шепиленко;

(2): Дмитрий Шепюк, женщины — Анастасия Шепиленко; Прыжки с трамплина (2): Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко;

(2): Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко; Шорт-трек (2): Олег Гандей, Елизавета Сыдорко;

(2): Олег Гандей, Елизавета Сыдорко; Скелетон (1): Владислав Гераскевич;

(1): Владислав Гераскевич; Сноубординг (1): Аннамари Данча;

(1): Аннамари Данча; Фигурное катание (1): Кирилл Марсак.

Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортини-д’Ампеццо стартуют в среду, 4 февраля. Официальная церемония соревнований состоится 6 февраля.

Соревнования продлятся до 22 февраля. На Олимпиаде-2026 разыграют 116 комплектов медалей.

С подробным расписанием соревнований Олимпийских игр-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.