НОК утвердил состав сборной Украины на зимние Олимпийские игры-2026: список
- Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 спортсменов в 11 видах спорта – рекорд с 2010 года.
- Больше всего атлетов заявлено в биатлоне и санном спорте – по 10 атлетов. В то же время, в фигурном катании Украина будет иметь только одного представителя.
Национальный олимпийский комитет (НОК) утвердил состав украинской сборной на зимние Олимпийские игры-2026.
Об этом сообщается на сайте НОК Украины.
На Олимпиаде-2026 Украина будет представлена в 11 из 16 видов спорта. В состав вошли 46 спортсменов, что является наибольшим количеством полученных лицензий на зимние Игры с 2010 года.
Сине-желтые будут иметь наибольшее представительство в биатлоне и санном спорте – по десять атлетов, еще девять выступят во фристайле.
В то же время, в фигурном катании Украина будет представлена только одним представителем. Это наименьшее представительство за всю историю в этом виде спорта.
Состав Украины на Олимпиаду-2026
- Биатлон (10): Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарья Чалик, Александра Меркушина;
- Санный спорт (10): Антон Дукач, Андрей Мандзий, Игорь Гой и Назарий Карчмар, Даниил Марциновский, Богдан Бабура, Юлианна Туницкая, Елена Смага, Елена Стецкив и Александра Мох;
- Фристайл (9): Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов, Ангелина Брикина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович, Екатерина Коцар.
- Лыжные гонки (6): Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль;
- Лыжное двоеборье (2): Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец;
- Горнолыжный спорт (2): Дмитрий Шепюк, женщины — Анастасия Шепиленко;
- Прыжки с трамплина (2): Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко;
- Шорт-трек (2): Олег Гандей, Елизавета Сыдорко;
- Скелетон (1): Владислав Гераскевич;
- Сноубординг (1): Аннамари Данча;
- Фигурное катание (1): Кирилл Марсак.
Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортини-д’Ампеццо стартуют в среду, 4 февраля. Официальная церемония соревнований состоится 6 февраля.
Соревнования продлятся до 22 февраля. На Олимпиаде-2026 разыграют 116 комплектов медалей.
С подробным расписанием соревнований Олимпийских игр-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.