Національний олімпійський комітет (НОК) затвердив склад української збірної на зимові Олімпійські ігри-2026.

Про це повідомляється на сайті НОК України.

На Олімпіаді-2026 Україна буде представлена в 11 із 16 видів спорту. До складу потрапили 46 спортсменів, що є найбільшою кількістю здобутих ліцензій на зимові Ігри з 2010 року.

Синьо-жовті матимуть найбільше представництво в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів, ще дев’ять виступлять у фристайлі.

Водночас, у фігурному катанні Україна буде представлена лише одним представником. Це найменше представництво за всю історію у цьому виді спорту.

Склад України на Олімпіаду-2026

  • Біатлон (10): Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина;
  • Санний спорт (10): Антон Дукач, Андрій Мандзій, Ігор Гой та Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський, Богдан Бабура, Юліанна Туницька, Олена Смага, Олена Стецків та Олександра Мох;
  • Фристайл (9):  Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов, Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович, Катерина Коцар.
  • Лижні перегони (6): Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль;
  • Лижне двоборство (2): Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець;
  • Гірськолижний спорт (2): Дмитро Шеп’юк, жінки — Анастасія Шепіленко;
  • Стрибки з трампліна (2):  Євген Марусяк, Віталій Калініченко;
  • Шорт-трек (2): Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко;
  • Скелетон (1): Владислав Гераскевич;
  • Сноубординг (1): Аннамарі Данча;
  • Фігурне катання (1): Кирило Марсак.

Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартують у середу, 4 лютого. Офіційна церемонія змагань відбудеться 6 лютого.

Змагання триватимуть до 22 лютого. На Олімпіаді-2026 розіграють 116 комплектів медалей.

З детальним розкладом змагань Олімпійських ігор-2026 можете ознайомитися у нашому матеріалі.

