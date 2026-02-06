На легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026.

Темой церемонии открытия Олимпийских игр является гармония.

Шоу началось с перформанса, где в статичных витринах стояли человеческие статуи. После этого появился Купидон, который пробудил Психею поцелуем.

Зрители стали свидетелями зрелищного выступления, в котором соединили балет и оперу.

Отметим, что впервые в истории Олимпийских игр на церемонии открытия будут зажжены два костра – один на стадионе Сан-Сиро в Милане, а другой в Кортина-д’Ампеццо – с одновременными церемониями и парадами спортсменов, которые также состоятся в Предаццо и Ливиньо.

Греция возглавит Парад наций, продолжая традицию, которая восходит к 1928 году, в статусе основателя Олимпийских игр.

На зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине пройдут соревнования по 16 видам спорта.

