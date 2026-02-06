Балет, опера и Купидон: в Милане стартовала церемония открытия Олимпиады-2026
- Церемония открытия ОИ-2026 стартовала на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане с масштабным театральным шоу.
- Темой открытия стала гармония, которую передали через сочетание балета, оперы и мифологических образов.
На легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026.
Церемония открытия Олимпиады-2026 стартовала
Темой церемонии открытия Олимпийских игр является гармония.
Шоу началось с перформанса, где в статичных витринах стояли человеческие статуи. После этого появился Купидон, который пробудил Психею поцелуем.
We begin by celebrating Italian beauty and harmony.
The stadium has been transformed into a living museum with the myth of Cupid and Psyche brought to life for the world to see.
#MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/FGj8ih8yfz
— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Зрители стали свидетелями зрелищного выступления, в котором соединили балет и оперу.
Italy lights up with music and colour! ????????
A trio of iconic Italian opera maestros — Verdi, Puccini and Rossini — lay the soundtrack to this beautifully powerful scene. #MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/j3d8RabVJq
— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Отметим, что впервые в истории Олимпийских игр на церемонии открытия будут зажжены два костра – один на стадионе Сан-Сиро в Милане, а другой в Кортина-д’Ампеццо – с одновременными церемониями и парадами спортсменов, которые также состоятся в Предаццо и Ливиньо.
Греция возглавит Парад наций, продолжая традицию, которая восходит к 1928 году, в статусе основателя Олимпийских игр.
На зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине пройдут соревнования по 16 видам спорта.
С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.