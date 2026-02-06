На легендарному стадіоні Сан-Сіро у Мілані стартувала церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 стартувала

Темою церемонії відкриття Олімпійських ігор є гармонія.

Шоу розпочалося з перформансу, де у статичних вітринах стояли людські статуї. Після цього з’явився Купідон, який пробудив Психею поцілунком.

Зараз дивляться

Глядачі стали свідками видовищного виступу, у якому поєднали балет та оперу.

Зазначимо, що вперше в історії Олімпійських ігор на церемонії відкриття буде запалено два вогнища – одне на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, а інше в Кортіна-д’Ампеццо — з одночасними церемоніями та парадами спортсменів, які також відбудуться в Предаццо та Лівіньо.

Греція очолить Парад націй, продовжуючи традицію, що сягає 1928 року, у статусі засновниці Олімпійських ігор.

На зимових Олімпійських іграх в Мілані-Кортіні відбудуться змагання у 16 видах спорту.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Читайте також
Олімпійські ігри-2026: медальний залік країн
медалі Олімпіади 2026

Пов'язані теми:

Олімпійські ігри
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.