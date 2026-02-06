Балет, опера і Купідон: у Мілані стартувала церемонія відкриття Олімпіади-2026
- Церемонія відкриття ОІ-2026 стартувала на легендарному стадіоні Сан-Сіро в Мілані з масштабним театральним шоу.
- Темою відкриття стала гармонія, яку передали через поєднання балету, опери та міфологічних образів.
На легендарному стадіоні Сан-Сіро у Мілані стартувала церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.
Церемонія відкриття Олімпіади-2026 стартувала
Темою церемонії відкриття Олімпійських ігор є гармонія.
Шоу розпочалося з перформансу, де у статичних вітринах стояли людські статуї. Після цього з’явився Купідон, який пробудив Психею поцілунком.
We begin by celebrating Italian beauty and harmony.
The stadium has been transformed into a living museum with the myth of Cupid and Psyche brought to life for the world to see. #MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/FGj8ih8yfz
— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Глядачі стали свідками видовищного виступу, у якому поєднали балет та оперу.
Italy lights up with music and colour! ????????
A trio of iconic Italian opera maestros – Verdi, Puccini and Rossini – lay the soundtrack to this beautifully powerful scene. #MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/j3d8RabVJq
— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Зазначимо, що вперше в історії Олімпійських ігор на церемонії відкриття буде запалено два вогнища – одне на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, а інше в Кортіна-д’Ампеццо — з одночасними церемоніями та парадами спортсменів, які також відбудуться в Предаццо та Лівіньо.
Греція очолить Парад націй, продовжуючи традицію, що сягає 1928 року, у статусі засновниці Олімпійських ігор.
На зимових Олімпійських іграх в Мілані-Кортіні відбудуться змагання у 16 видах спорту.
З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.