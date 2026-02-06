Украинская команда приняла участие в параде сборных на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане на легендарном стадионе Сан-Сиро.

Традиционно парад начала команда Греции, которая считается родоначальницей олимпийского движения.

Олимпиада-2026: как Украина выходила на параде команд

Кроме Сан-Сиро, который стал главной ареной церемонии открытия Олимпийских игр-2026, парады спортсменов прошли еще в четырех локациях – в Кортини-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Украинская команда вышла на парад 85-й. На Сан-Сиро сине-желтый флаг несла шорт-трекистка Елизавета Сыдорко.

В Кортини-д’Ампеццо знаменосцем был скелетонист Владислав Гераскевич.

В еще двух кластерах спортсмены выходили с табличками с названиями стран – в Ливорно это была сноубордистка Аннамари Данча, а в Предаццо – прыгун с трамплина Евгений Марусяк.

Национальный олимпийский комитет также опубликовал короткое видео с украинскими спортсменами за несколько минут до их выхода.

На зимней Олимпиаде-2026 Украина представлена 46 спортсменами, которые будут соревноваться в 11 из 16 видов спорта.

С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

