Украина на церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было
- Украина вышла на парад команд 85-й, представив страну сразу в нескольких олимпийских кластерах Италии.
- Флаг Украины несли Елизавета Сыдорко и Владислав Гераскевич.
Украинская команда приняла участие в параде сборных на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане на легендарном стадионе Сан-Сиро.
Традиционно парад начала команда Греции, которая считается родоначальницей олимпийского движения.
Олимпиада-2026: как Украина выходила на параде команд
Кроме Сан-Сиро, который стал главной ареной церемонии открытия Олимпийских игр-2026, парады спортсменов прошли еще в четырех локациях – в Кортини-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.
Украинская команда вышла на парад 85-й. На Сан-Сиро сине-желтый флаг несла шорт-трекистка Елизавета Сыдорко.
В Кортини-д’Ампеццо знаменосцем был скелетонист Владислав Гераскевич.
В еще двух кластерах спортсмены выходили с табличками с названиями стран – в Ливорно это была сноубордистка Аннамари Данча, а в Предаццо – прыгун с трамплина Евгений Марусяк.
Национальный олимпийский комитет также опубликовал короткое видео с украинскими спортсменами за несколько минут до их выхода.
На зимней Олимпиаде-2026 Украина представлена 46 спортсменами, которые будут соревноваться в 11 из 16 видов спорта.
