Українська команда взяла участь у параді збірних на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані на легендарному стадіоні Сан-Сіро.

Традиційно парад розпочала команда Греції, яка вважається родоначальницею олімпійського руху.

Олімпіада-2026: як Україна виходила на параді команд

Окрім Сан-Сіро, який став головною ареною церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026, паради спортсменів відбулися ще у чотирьох локаціях – у Кортіні-д’Ампеццо, Предаццо і Лівіньо.

Українська команда вийшла на парад 85-ю. На Сан-Сіро синьо-жовтий прапор несла шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.

У Кортіні-д’Ампеццо прапороносцем був скелетоніст Владислав Гераскевич.

У ще двох кластерах спортсмени виходили з табличками з назвами країн – у Ліворно це була сноубордистка Аннамарі Данча, а в Предаццо – стрибун з трампліна Євген Марусяк.

Національний олімпійський комітет також опублікував коротке відео з українськими спортсменами за кілька хвилин до їхнього виходу.

На зимовій Олімпіаді-2026 Україна представлена 46 спортсменами, які будуть змагатися в 11 із 16 видів спорту.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

