Україна на церемонії відкриття Олімпіади-2026: як це було
- Україна вийшла на парад команд 85-ю, представивши країну одразу в кількох олімпійських кластерах Італії.
- Прапор України несли Єлизавета Сидьорко та Владислав Гераскевич.
Українська команда взяла участь у параді збірних на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані на легендарному стадіоні Сан-Сіро.
Традиційно парад розпочала команда Греції, яка вважається родоначальницею олімпійського руху.
Олімпіада-2026: як Україна виходила на параді команд
Окрім Сан-Сіро, який став головною ареною церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026, паради спортсменів відбулися ще у чотирьох локаціях – у Кортіні-д’Ампеццо, Предаццо і Лівіньо.
Українська команда вийшла на парад 85-ю. На Сан-Сіро синьо-жовтий прапор несла шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.
У Кортіні-д’Ампеццо прапороносцем був скелетоніст Владислав Гераскевич.
У ще двох кластерах спортсмени виходили з табличками з назвами країн – у Ліворно це була сноубордистка Аннамарі Данча, а в Предаццо – стрибун з трампліна Євген Марусяк.
Національний олімпійський комітет також опублікував коротке відео з українськими спортсменами за кілька хвилин до їхнього виходу.
На зимовій Олімпіаді-2026 Україна представлена 46 спортсменами, які будуть змагатися в 11 із 16 видів спорту.
З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.