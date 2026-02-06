Южноафриканская актриса Шарлиз Терон выступила на церемонии открытия Олимпийских игр-2026, которые принимают итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Актриса является послом мира ООН и выступила на церемонии с посланием о мире, вдохновленным Нельсоном Манделой.

Речь Шарлиз Терон на Олимпиаде-2026

Речь Шарлиз Терон сопровождалась перформансом, приуроченным к “олимпийскому перемирию”. Это выступление состоялось в то время, когда российское государство начало очередную дронную атаку на Украину.

Во время выступления звучало слово Peace, что в переводе с английского означает мир. После этого на стадионе появилась Шарлиз Терон.

Она сказала, что для зрителей во всех уголках мира ее слова являются посланием мира.

– Мир – это не просто отсутствие конфликтов. Мир – это создание среды, в которой все могут процветать, независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания, религии, пола, класса, касты или любых других социальных признаков отличия, – сказала Терон.

Она добавила, что сейчас этот месседж является чем-то более необходимым, чем когда-либо. Спорт должен напоминать о человечности.

– Мы призываем к миру везде, – подытожила она.

На церемонии открытия также выступили итальянский тенор Андреа Бочелли и американская поп-дива Мерайя Кераи. Впрочем, выступление певицы раскритиковали в социальных сетях, подозревая ее в использовании фонограммы.

