Південноафриканська акторка Шарліз Терон виступила на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026, які приймають італійські міста Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Акторка є амбасадором миру ООН та виступила на церемонії з меседжем про мир, який натхненний Нельсоном Манделою.

Промова Шарліз Терон на Олімпіаді-2026

Промові Шарліз Терон перебував перформанс, приурочений “олімпійському перемир’ю”. Цей виступ відбувся у той час, коли російська держава розпочала чергову дронову атаку на Україну.

Під час виступу лунало слово Peace, що у перекладі з англійської означає мир. Після цього на стадіоні з’явилася Шарліз Терон.

Вона сказала, що для глядачів в усіх куточках світу її слова є посланням миру.

– Мир – це не просто відсутність конфліктів. Мир – це створення середовища, в якому всі можуть процвітати, незалежно від раси, кольору шкіри, віросповідання, релігії, статі, класу, касти чи будь-яких інших соціальних ознак відмінності, – сказала Терон.

Вона додала, що зараз цей меседж є чимось найбільш потрібним, ніж колись. Спорт має нагадувати про людяність.

– Ми закликаємо до миру скрізь, – підсумувала вона.

На церемонії відкриття також відбулися виступи італійського тенора Андреа Бочеллі та американської попдіви Мераї Кераї. Утім, виступ співачки розкритикували у соціальних мережах, підозрюючи її у використанні фонограми.

