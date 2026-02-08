В Милане, где проходят зимние Олимпийские игры-2026, антиолимпийский протест перерос в столкновения с полицией, а в регионе зафиксировали диверсии на железнодорожной инфраструктуре.

О событиях сообщили CNN, Associated Press и итальянские чиновники.

Антиолимпийские протесты в Милане: что известно

Изначально акция протеста была мирной и собрала около 10 тысяч участников, которые выступали против влияния подготовки к Олимпиаде на окружающую среду, экономику и социальную сферу.

Также часть демонстрантов выражала несогласие с присутствием в Италии американских правоохранительных агентов, которые прибыли для помощи в обеспечении безопасности во время Игр.

После того как часть участников — в частности семьи и студенты — покинула акцию, другая группа попыталась пройти к хоккейной арене в олимпийском парке Сантаджулия.

Полиция заблокировала их движение, после чего группа протестующих в масках начала бросать петарды, дымовые шашки и фейерверки в сторону правоохранителей и олимпийского городка.

В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

По предварительным данным, среди спортсменов пострадавших нет.

Диверсии на железнодорожной инфраструктуре

В тот же день на севере Италии зафиксировали три инцидента, которые правоохранители рассматривают как возможные диверсии.

Вблизи Пезаро неизвестные подожгли распределительный щит, а в Болонье обнаружили перерезанные электрические кабели и взрывное устройство.

Из-за инцидентов железнодорожную станцию в Болонье временно закрыли, что вызвало перебои в движении поездов. Впоследствии движение удалось восстановить.

Министерство транспорта Италии назвало события серьезным актом саботажа, а полиция отметила, что ответственность за них пока никто не взял.

Болонья является ключевым транспортным узлом, соединяющим юг страны с севером, включая Милан — один из городов-хозяев Олимпиады.

Реакция Джорджи Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила поддержку правоохранителям и резко раскритиковала протестующих.

Она заявила, что тысячи людей работают, чтобы Италия достойно провела Олимпиаду, в то время как участники протестов вредят репутации страны.

По словам Мелони, действия радикальных групп, включая демонстрации и повреждение инфраструктуры, подрывают работу тех, кто обеспечивает проведение Игр. Она назвала причастных к таким действиям врагами Италии и заверила, что правительство поддерживает полицию и местные власти Милана.

Напомним, что зимние Олимпийские игры-2026 проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортини-д’Ампеццо, и подготовка к ним сопровождается протестами части активистов, которые выступают против экологических и социально-экономических последствий проведения Игр.

