У Мілані, де тривають зимові Олімпійські ігри-2026, антиолімпійський протест переріс у сутички з поліцією, а в регіоні зафіксували диверсії на залізничній інфраструктурі.

Про події повідомили CNN, Associated Press та італійські посадовці.

Антиолімпійські протести в Мілані: що відомо

Спочатку акція протесту була мирною і зібрала близько 10 тисяч учасників, які виступали проти впливу підготовки до Олімпіади на довкілля, економіку та соціальну сферу.

Також частина демонстрантів висловлювала незгоду з присутністю в Італії американських правоохоронних агентів, які прибули для допомоги у забезпеченні безпеки під час Ігор.

Після того як частина учасників — зокрема сім’ї та студенти — залишила акцію, інша група спробувала пройти до хокейної арени в олімпійському парку Сантаджулія.

Поліція заблокувала їхній рух, після чого група протестувальників у масках почала кидати петарди, димові шашки та феєрверки в бік правоохоронців і олімпійського містечка.

У відповідь поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

За попередніми даними, серед спортсменів постраждалих немає.

Диверсії на залізничній інфраструктурі

Того ж дня на півночі Італії зафіксували три інциденти, які правоохоронці розглядають як можливі диверсії.

Поблизу Пезаро невідомі підпалили розподільний щит, а в Болоньї виявили перерізані електричні кабелі та вибуховий пристрій.

Через інциденти залізничну станцію в Болоньї тимчасово закривали, що спричинило перебої в русі поїздів. Згодом рух вдалося відновити.

Міністерство транспорту Італії назвало події серйозним актом саботажу, а поліція зазначила, що відповідальність за них наразі ніхто не взяв.

Болонья є ключовим транспортним вузлом, який з’єднує південь країни з північчю, включно з Міланом — одним із міст-господарів Олімпіади.

Реакція Джорджі Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила підтримку правоохоронцям і різко розкритикувала протестувальників.

Вона заявила, що тисячі людей працюють, щоб Італія гідно провела Олімпіаду, тоді як учасники протестів шкодять репутації країни.

За словами Мелоні, дії радикальних груп, включно з демонстраціями та пошкодженням інфраструктури, підривають роботу тих, хто забезпечує проведення Ігор. Вона назвала причетних до таких дій ворогами Італії та запевнила, що уряд підтримує поліцію та місцеву владу Мілана.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри-2026 проходять із 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, і підготовка до них супроводжується протестами частини активістів, які виступають проти екологічних та соціально-економічних наслідків проведення Ігор.

