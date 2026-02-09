Срібна призерка Олімпійських ігор-2026 у скіатлоні Ебба Андерссон розповіла, що після церемонії нагородження її медаль розкололася.

Про це шведська спортсменка заявила у коментарі SVT.

Лижниця зламала медаль ОІ-2026

Перемогу у жіночих змаганнях зі скіатлону здобула шведська лижниця Фріда Карлссон, яка випередила срібну призерку Еббу Андерссон на 51 секунду. На третю сходинку подіуму піднялася норвежка Гейді Венг.

За даними шведського Sportbladet, через вісім хвилин після нагородження срібна медаль Андерссон розкололася. Спортсменка кинулася до рідних трибун святкувати нагороду слідом за Фрідою Карлссон.

Коли Андерссон бігла, у неї відлетіла стрічка, а медаль впала у сніг, розколовшись на частини. Спілкуючись із журналістами спортсменка сказала, що частинка медалі досі лежить у снігу.

– Я вже її віддала. Сподіваюся, організатори зможуть її полагодити, – розповіла Андерссон журналістам.

Для Ебби Андерсон це третя Олімпіада в кар’єрі, але перша особиста нагорода. Вона раніше вигравала медалі олімпійських змагань в естафеті 4×5 км у 2018 та 2022 роках, виборовши срібло та бронзу відповідно.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

