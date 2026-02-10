Футболист сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на ситуацию вокруг скелетониста Владислава Гераскевича, который для выступлений на Олимпийских играх-2026 выбрал специальный шлем с изображением погибших украинских атлетов в результате войны, начатой Россией.

В таком шлеме Гераскевич появился во время тренировочной сессии, но позже МОК запретил спортсмену выступать в нем.

Малиновский отреагировал на ситуацию

Футболист отреагировал на ситуацию, оставив комментарий под публикацией BBC Sport в соцсети Twitter (Х).

Сейчас смотрят

Британский вещатель не указал, что речь идет о представителях украинского спорта и агрессии российских войск, информируя о шлеме Владислава Гераскевича.

– Они – спортсмены. Их убило российское террористическое государство. Смените своих редакторов, – написал полузащитник сборной.

1. They’re athletes.

2. They killed by russian terrorist state.

3. Change your editors. — Malinovskyi (@malinovskyi18) February 9, 2026

Вскоре после тренировочной сессии стало известно, что Международный олимпийский комитет запретил Гераскевичу использование “шлема памяти” во время тренировок и соревнований на Олимпийских играх.

В то же время, со стороны МОК не было никакой подобной реакции на шлем с запрещенным на соревнованиях российским флагом, который использовал итальянский сноубордист Роланд Фишналлер.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.