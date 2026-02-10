Футболіст збірної України Руслан Маліновський відреагував на ситуацію довкола скелетоніста Владислава Гераскевича, який для виступів на Олімпійських іграх-2026 обрав спеціальний шолом із зображенням загиблих українських атлетів внаслідок війни, яку розпочала Росія.

У такому шоломі Гераскевич з’явився під час тренувальної сесії, але пізніше МОК заборонив спортсмену виступати у ньому.

Маліновський відреагував на ситуацію

Футболіст відреагував на ситуацію, залишивши коментар під публікацією BBC Sport у соцмережі Twitter (Х).

Зараз дивляться

Британський мовник не вказав, що йдеться про представників українського спорту та агресію російських військ, інформуючи про шолом Владислава Гераскевича.

– Вони – спортсмени. Їх убила російська терористична держава. Змініть своїх редакторів, – написав півзахисник збірної.

1. They’re athletes.

2. They killed by russian terrorist state.

3. Change your editors. — Malinovskyi (@malinovskyi18) February 9, 2026



Невдовзі після тренувальної сесії стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив Гераскевичу використання “шолома пам’яті” під час тренувань та змагань на Олімпійських іграх.

Водночас, з боку МОК не було жодної подібної реакції на шолом із забороненим на змаганнях російським прапором, який використав італійський сноубордист Роланд Фішналлер.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.