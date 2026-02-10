Їх вбила Росія: Маліновський відреагував на ситуацію з шоломом Гераскевича
Футболіст збірної України Руслан Маліновський відреагував на ситуацію довкола скелетоніста Владислава Гераскевича, який для виступів на Олімпійських іграх-2026 обрав спеціальний шолом із зображенням загиблих українських атлетів внаслідок війни, яку розпочала Росія.
У такому шоломі Гераскевич з’явився під час тренувальної сесії, але пізніше МОК заборонив спортсмену виступати у ньому.
Маліновський відреагував на ситуацію
Футболіст відреагував на ситуацію, залишивши коментар під публікацією BBC Sport у соцмережі Twitter (Х).
Британський мовник не вказав, що йдеться про представників українського спорту та агресію російських військ, інформуючи про шолом Владислава Гераскевича.
– Вони – спортсмени. Їх убила російська терористична держава. Змініть своїх редакторів, – написав півзахисник збірної.
1. They’re athletes.
2. They killed by russian terrorist state.
3. Change your editors.
— Malinovskyi (@malinovskyi18) February 9, 2026
Невдовзі після тренувальної сесії стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив Гераскевичу використання “шолома пам’яті” під час тренувань та змагань на Олімпійських іграх.
Водночас, з боку МОК не було жодної подібної реакції на шолом із забороненим на змаганнях російським прапором, який використав італійський сноубордист Роланд Фішналлер.