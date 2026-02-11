Норвежский биатлонист Стурла Гольм Легрейд после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр-2026 в индивидуальной гонке признался, что изменил своей девушке.

Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Стурла Легрейд признался в измене после медали Олимпиады

Легрейд занял третье место в индивидуальной биатлонной гонке. В интервью норвежец сначала прокомментировал результат, отметив, что это его первая олимпийская медаль.

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Но затем сразу же перешел на личное. Биатлонист сказал, что до прошлой недели он уже «имел золотую медаль», но потерял ее из-за измены.

– Есть человек, с которым я хотел бы поделиться этой радостью, но она, возможно, сегодня не смотрит телевизор. Шесть месяцев назад я встретил любовь своей жизни – самый прекрасный и самый добрый человек в мире. Три месяца назад я совершил свою самую большую ошибку и предал ее. Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни, – сказал биатлонист.

28-летний спортсмен не назвал имени девушки, потому что не хочет создавать ей дополнительные трудности.

– Ей и так есть над чем работать после новости, которую она услышала на прошлой неделе, но я надеюсь, что для нас обоих есть свет в конце туннеля. И что она все еще сможет меня любить. Возможно, сейчас я все разрушил для себя, пытаясь вернуть ее. Я не знаю, — подытожил Легрейд.

Norsk OS-intervju tog en oväntad vändning Efter att ha tagit brons i skidskyttarnas första individuella OS gren, bakom lagkamraten Johan Olav Botn och fransmannen Éric Perrot, stod Sturla Holm Lægreid för en oväntat känslosam intervju.

Den 28 år gamla norrmannen träffade 19 av… pic.twitter.com/vrs65Ncxd9 — Existenz.se (@Existenzse) February 10, 2026

Олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке стал норвежец Йоган-Олав Ботн. Вторым стал лидер общего зачета Кубка мира Эрик Перро.

С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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