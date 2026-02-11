Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд після здобуття бронзової медалі Олімпійських ігор-2026 в індивідуальній гонці зізнався, що зрадив свою дівчину.

Про це повідомляє норвезьке видання NRK.

Стурла Легрейд зізнався у зраді після медалі Олімпіади

Легрейд посів третє місце в індивідуальній біатлонній гонці. В інтерв’ю норвежець спершу прокоментував результат, зазначивши, що це його перша олімпійська медаль.

Зараз дивляться

Але потім відразу ж перейшов на особисте. Біатлоніст сказав, що до минулого тижня він уже “мав золоту медаль”, але втратив її через зраду.

– Є людина, з якою я хотів би поділитися цією радістю, але вона, можливо, сьогодні не дивиться телевізор. Шість місяців тому я зустрів кохання свого життя – найпрекраснішу й найдобрішу людину в світі. Три місяці тому я зробив свою найбільшу помилку і зрадив її. Я розповів їй про це тиждень тому. Це був найгірший тиждень у моєму житті, – сказав біатлоніст.

28-річний спортсмен не назвав імені дівчини, бо не хоче створювати їй додаткові труднощі.

– Їй і так є над чим працювати після новини, яку вона почула минулого тижня, але я сподіваюся, що для нас обох є світло в кінці тунелю. І що вона все ще зможе мене кохати. Можливо, зараз я все зруйнував для себе, намагаючись повернути її. Я не знаю, — підсумував Легрейд.

Олімпійським чемпіоном в індивідуальній гонці став норвежець Йоган-Олав Ботн. Другим став лідер загального заліку Кубка світу Ерік Перро.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Читайте також
Ні про що не шкодую: Ліндсі Вонн сказала, що стало причиною падіння на Олімпіаді
Ліндсі Вонн

Пов'язані теми:

БіатлонОлімпійські ігри
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.