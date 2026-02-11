Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд після здобуття бронзової медалі Олімпійських ігор-2026 в індивідуальній гонці зізнався, що зрадив свою дівчину.

Про це повідомляє норвезьке видання NRK.

Стурла Легрейд зізнався у зраді після медалі Олімпіади

Легрейд посів третє місце в індивідуальній біатлонній гонці. В інтерв’ю норвежець спершу прокоментував результат, зазначивши, що це його перша олімпійська медаль.

Але потім відразу ж перейшов на особисте. Біатлоніст сказав, що до минулого тижня він уже “мав золоту медаль”, але втратив її через зраду.

– Є людина, з якою я хотів би поділитися цією радістю, але вона, можливо, сьогодні не дивиться телевізор. Шість місяців тому я зустрів кохання свого життя – найпрекраснішу й найдобрішу людину в світі. Три місяці тому я зробив свою найбільшу помилку і зрадив її. Я розповів їй про це тиждень тому. Це був найгірший тиждень у моєму житті, – сказав біатлоніст.

28-річний спортсмен не назвав імені дівчини, бо не хоче створювати їй додаткові труднощі.

– Їй і так є над чим працювати після новини, яку вона почула минулого тижня, але я сподіваюся, що для нас обох є світло в кінці тунелю. І що вона все ще зможе мене кохати. Можливо, зараз я все зруйнував для себе, намагаючись повернути її. Я не знаю, — підсумував Легрейд.

Norsk OS-intervju tog en oväntad vändning Efter att ha tagit brons i skidskyttarnas första individuella OS gren, bakom lagkamraten Johan Olav Botn och fransmannen Éric Perrot, stod Sturla Holm Lægreid för en oväntat känslosam intervju.

Den 28 år gamla norrmannen träffade 19 av… pic.twitter.com/vrs65Ncxd9 — Existenz.se (@Existenzse) February 10, 2026

Олімпійським чемпіоном в індивідуальній гонці став норвежець Йоган-Олав Ботн. Другим став лідер загального заліку Кубка світу Ерік Перро.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

