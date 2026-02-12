Дисквалификация за память: мир возмущен решением МОК в отношении Гераскевича
- Скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали на зимней Олимпиаде-2026 из-за шлема с именами убитых Россией спортсменов, что МОК расценил как "нарушение правил".
- Это решение вызвало волну возмущения в Украине и мире: политики, звезды спорта и военные назвали позицию атлета проявлением высочайшего достоинства, а действия МОК — поддержкой агрессора.
Украинского скелетониста Владислава Гераскевича не допустили к старту на зимних Олимпийских играх-2026 из-за шлема, на котором изображены погибшие атлеты в результате полномасштабного вторжения России.
Международный олимпийский комитет сообщил, что отзывает его аккредитацию. По версии МОК, решение приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) из-за якобы несоответствия шлема правилам.
Реакция отца Гераскевича на дисквалификацию
Главный тренер сборной Украины по скелетону и отец спортсмена Михаил Гераскевич со слезами на глазах рассказал Суспільне Спорт о дисквалификации Владислава и упущенных шансах на медали из-за интересов организации.
По его мнению, больше всего болит, что болельщики не смогут насладиться мгновением триумфа первой олимпийской медалью. Он заявил, что более чем уверен, что ее удалось бы завоевать.
– Но самое главное, что МОК пытался перечеркнуть память об украинских героях. МОК дисквалифицировал не Владислава, а Украину. Мы имеем беспрецедентную поддержку от президента Украины, Верховной Рады, Министерства спорта, НОК Украины и воинов, – обратил внимание он.
Михаил Гераскевич отметил, что в интернете есть много свидетельств, где воины с линии боевого столкновения выражали свою поддержку Владиславу.
– Мы имеем поддержку украинского народа. Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов и из-за существенного давления российских спонсоров, – подчеркнул он.
Реакция на дисквалификацию Владислава Гераскевича
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный подчеркнул, что это решение выглядит как ошибка, которую не решились исправить.
– Будем исправлять эту ошибку в правовом поле. Владислав, ты поступил достойно! Эта история точно будет иметь продолжение, – подчеркнул министр.
Украинский футболист Георгий Судаков подчеркнул, что есть вещи важнее медалей, выразив солидарность скелетонисту.
Футбольный клуб Динамо выразил полную поддержку украинскому олимпийцу Владиславу Гераскевичу.
– Мы гордимся позицией Владислава, считаем его действия правильными и справедливыми. В то время, когда враг продолжает массово убивать украинцев, разрушать нашу страну, у Гераскевича отобрали право почтить отечественных спортсменов. Динамо с тобой, Влад, – говорится в заявлении.
В то же время футбольный клуб Шахтер подчеркнул, что достоинство не удастся дисквалифицировать.
– Память – не нарушение. Голос Украины должен быть услышан. Цена свободы должна быть почитаема. Владислав Гераскевич, мы с тобой, – отметили в Шахтере.
Украинский теннисист-профессионал и военный Сергей Стаховский утверждает, что на достоинство нельзя ставить ценник.
– Респект Владиславу Гераскевичу. Честь погибшим, – отметил он.
Федерация биатлона Украины категорически не согласилась с решением Международного олимпийского комитета о запрете спортсменам использовать элементы экипировки с надписями или символами, посвященными памяти погибших в результате войны России.
– Мы убеждены, что почтение памяти погибших – это не политическая пропаганда, а фундаментальный гуманитарный и моральный жест. Память о погибших спортсменах, тренерах, гражданских лицах, защитниках Украины не может и не должна считаться “политической демонстрацией”, – говорится в заявлении.
В Федерации биатлона призвали Международный олимпийский комитет пересмотреть свой подход и найти решение, которое будет соответствовать не только правилам, но и духу олимпийских ценностей.
В Украинской ассоциации футбола выразили полную поддержку и благодарность Владиславу Гераскевичу.
– Цена нашего достоинства. Уважение, поддержка и благодарность, – отмечается в сообщении.
Украинская теннисистка Марта Костюк и фехтовальщица Ольга Харлан также выразили солидарность с позицией скелетониста.
– Невероятно больно от таких решений. Память – это не политическая позиция. Это человечность. Это уважение к тем, кто заплатил самую высокую цену, – отметила Харлан.
По ее словам, позиция Гераскевича – это о достоинстве, памяти и уважении к тем, кто уже не сможет никогда соревноваться.
– Как выше написали: когда победил, даже не выступая. Спасибо за позицию, – подчеркнула украинская журналистка Рамина Эсхакзай.
В Министерстве обороны Украины отметили, что Владислав Гераскевич внес неоценимый вклад в нашу борьбу.
В Центре специальных операций А СБУ утверждают, что память – это условие нашего выживания. По их мнению, память о погибших в продолжающейся войне не нарушает никаких правил.
– Шлем с именами погибших украинцев – это не политика. Это правда о войне за право на жизнь. Это память о спортсменах и детях – всех украинцах, которых убила Россия. Украина не будет молчать о своих потерях. Достоинство не отменяется регламентом. Поддерживаем наших спортсменов! Помним каждого. Боремся дальше, – говорится в заявлении.
Реакция политиков на дисквалификацию Гераскевича
Народный депутат Украины Жан Беленюк назвал решение Международного олимпийского комитета позорным. По его словам, МОК проявляет “двойные стандарты”, когда присутствует триколор, который запрещен ими же.
– Почему вы меняете свою позицию, учитывая, что Путин никоим образом не изменил свою позицию за эти четыре года? Вы заняли сильную позицию с самого начала. Вы отстранили. Почему вы идете на уступки? Почему вы подыгрываете агрессору? Вы хотите повторения истории с Гитлером, которому дали проводить Олимпийские игры, и потом вся Европа узнала, что это такое? Ну, наступайте на эти же грабли снова, – заявил Беленюк.
Он выразил поддержку Владиславу Гераскевичу за его позицию, за то, что он вместе со всей командой не сдался и не предал тех павших атлетов, которые увековечены на его шлеме.
Народный депутат Украины Роман Лозинский поблагодарил скелетониста за то, что он поставил вопрос национальной памяти и справедливости выше собственных карьерных интересов.
– Украина гордится такими спортсменами. Героям – слава, – отметил он.
Министр энергетики Денис Шмыгаль подчеркнул, что молчать — значит отворачиваться от правды. Он поблагодарил Владислава Гераскевича за смелость.
– Ты выбрал достоинство вместо финиша, и тебя услышал весь мир. Память — наше оружие. Память — наша сила, — считает Шмыгаль.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что решение МОК — это подавление голоса страны, которая сейчас подвергается атаке.
– Почитание памяти убитых в результате войны РФ — это не нарушение, это наш моральный долг. А когда за чествование наказывают, нейтральность превращается в соучастие, – убежден глава МИД Эстонии.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что не согласна с решением МОК. По ее мнению, это противоречит олимпийскому духу, основным ценностям уважения и солидарности. Почитание погибших – это не политическая пропаганда, а акт гуманности, утверждает она.
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отметила, что восхищается жестом Владислава Гераскевича. По ее словам, он хотел напомнить миру, что война продолжается, что у нее есть имена и лица.
– Его исключили из Олимпийских игр. Исключил тот же Олимпийский комитет, который разрешил 20 российским и белорусским спортсменам соревноваться под нейтральным флагом, – утверждает она.
Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно подчеркнула, что “нейтралитет”, который демонстрируют представители Международного олимпийского комитета, приравнивается к соучастию в агрессии.
– История запомнит тех, кому не хватило мужества стоять рядом с теми, кто сопротивляется, прячась за так называемым нейтралитетом и становясь соучастниками агрессии. Полная солидарность с этим великим спортсменом, который прошел самое важное испытание из всех: свободу и мужество, – отметила Пичерно.