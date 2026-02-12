Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал свою дисквалификацию из-за “шлема памяти” на Олимпийских играх перед первым заездом.

Об этом он рассказал в комментарии Суспільне Спорт.

Гераскевич о дисквалификации

Гераскевич рассказал, что они приехали на трек, где он настроил свой скелетон на гонку. Впоследствии состоялась встреча с президентом МОК Кирсти Ковентри, во время которой ему так и не объяснили, почему он не может выступать в своем шлеме.

Спортсмен подчеркнул, что до сих пор считает, что не нарушал никаких правил и имел полное право соревноваться в этом шлеме наравне с другими атлетами, которые делали подобное в предыдущие дни Олимпийских игр.

– После окончания нашего разговора мне представители Международной федерации вручили документ, в котором указывалось, что я нарушил правила Олимпийской хартии из-за этого не могу участвовать в соревнованиях и буду снят со старта, – сказал Владислав.

На вопрос о том, какие аргументы приводила президент МОК, спортсмен сказал, что он больше спрашивал у нее и приводил примеры случаев с другими атлетами, однако не получил никакого объяснения.

– Я не получил объяснения по поводу российского флага, почему не были применены санкции. Я не получил ответа, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнеру по команде, а мы – нет… Среди аргументов было и то, что они поддерживают Украину, солидарны с Украиной. Но после этого решения у меня по этому поводу большие сомнения, – добавил он.

По словам Гераскевича, Ковентри предлагала показать шлем на старте, но соревноваться он должен был в другом. Затем шлем можно было принести в микс-зону.

Владислав предположил, что, вероятно, они будут готовить иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и продолжать бороться за свои права. Он верит, что не нарушил никаких правил.

– Насколько я понимаю, некоторые зарубежные команды также подали протест на это решение – и мы им за это очень благодарны. Но, как видим, я не участвую в соревнованиях. Они уже идут, я уже пропустил свой старт. У нас больше нет соревнований и, насколько я понимаю, возможности еще раз выступить на этих Олимпийских играх у нас нет, – сказал скелетонист.

Владислав отметил, что именно в этот день четыре года назад он поднял табличку No War in Ukraine на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Сегодня мы заплатили цену за наше достоинство. Я считаю, что не нарушал никаких правил. Я отстаивал интересы Украины – даже не столько страны, сколько память о спортсменах, которые этого заслуживают. К сожалению, МОК думает иначе. Но в причинах будем разбираться дальше, – добавил он.

В то же время спортсмен сказал, что ему жаль, что все так закончилось, ведь он не хотел этого скандала. Гераскевич добавил, что хотел выступать в дружеской атмосфере со многими спортсменами, с которыми у него хорошие отношения. По его словам, тренировки были отличные с хорошими результатами. И они четко видели, что могут бороться за медали.

– Сожалею ли я? Как и четыре года назад – нет. Есть вещи, которые гораздо важнее любых медалей. Сегодня я отстаиваю то, во что верю.

Владислав отметил, что документ о дисквалификации он получил от IBSF, а не от Олимпийского комитета. Однако в документе есть ссылка на Олимпийскую хартию, что дает потенциальную возможность обжаловать решение в CAS.

